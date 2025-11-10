Un rapport de l’Observatoire espagnol du racisme (Oberaxe) tire la sonnette d’alarme : 60 % des insultes racistes visant des footballeurs espagnols sur les réseaux concernent un seul nom, celui de Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans).

Les chiffres font froid dans le dos. Alors qu’il incarne la nouvelle génération du FC Barcelone et plus globalement du football espagnol, Lamine Yamal subit un déferlement de messages racistes sur les réseaux. D’après Oberaxe, le pic a été atteint lors de la cérémonie du Ballon d’Or à Paris, où l’international espagnol a été traité d’« immigré illégal » par certains internautes.

Une attaque ignoble, symptomatique d’un climat en ligne de plus en plus toxique. Le rapport souligne que le jeune joueur du Barça concentre à lui seul la majorité des insultes raciales recensées sur la dernière année, loin devant les autres footballeurs espagnols. Un constat inquiétant, alors que Yamal représente un symbole d’intégration et de réussite pour toute une génération issue de la diversité.

Face à cette situation, l’Oberaxe appelle à des mesures concrètes pour lutter contre le racisme en ligne et protéger les sportifs les plus exposés. De son côté, le FC Barcelone a réaffirmé son soutien total à son prodige, tandis que Yamal, fidèle à lui-même, préfère répondre sur le terrain. À 17 ans seulement, il porte déjà sur ses épaules bien plus qu’un maillot : celui d’une jeunesse qui refuse de se taire face à la haine.