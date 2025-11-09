En apprenant que Nayef Aguerd souffrait de la même blessure que Lamine Yamal (une pubalgie), de nombreux supporters de l’OM ont fait le lien avec Nicki Nicole, ex du prodige du FC Barcelone.

Ce soir, après le large succès de son équipe sur le Stade Brestois (3-0), Roberto De Zerbi a annoncé une mauvaise nouvelle : Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie. Le défenseur marocain avait manqué le match à Auxerre (1-0), samedi dernier, après avoir ressenti une douleur à l’échauffement. Il a pu tenir sa place contre l’Atalanta (0-1) mercredi et face au SB29 mais il a dû sortir avant la fin lors de ce dernier match. Et il grimaçait sur le banc.

Aguerd bientôt mis au repos

En apprenant la nouvelle, de nombreux supporters marseillais ont fait le lien avec… Nicki Nicole ! En effet, Lamine Yamal souffrait aussi d’une pubalgie lorsqu’il était avec la chanteuse argentine. Des fans barcelonais accusaient même cette dernière d’être à l’origine de sa blessure en raison d’ébats répétés. Une photo des deux tourtereaux, avec Yamal portant Nicole alors qu’il était censé éviter les charges, avait même enflammé la toile. Les supporters de l’OM ont donc sous-entendu que Nayef Aguerd sortait avec Nicki Nicole et que c’était à cause de ça qu’il s’était blessé.

Plus sérieusement, le défenseur de l’OM va devoir observer une période de repos. Sans doute lors de cette trêve internationale mais peut-être même après. Car il a en ligne de mire la Coupe d’Afrique des Nations, organisée au Maroc, en janvier et qu’il a forcément à cœur de jouer.