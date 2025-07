L’ASSE a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le stage à Aix-les-Bains, qui débute ce mercredi et durera jusqu’au 25 juillet. Plusieurs joueurs absents jusque-là font leur rentrée.

Les Verts ont pris la direction d’Aix-les-Bains, ce mercredi, pour y effectuer leur deuxième stage de préparation. Ils y resteront jusqu’à vendredi prochain. Deux matches amicaux seront au programme, l’un contre le Servette de Genève ce vendredi et un autre face au Paris FC une semaine plus tard. A l’issue de cette rencontre face aux promus, les hommes d’Eirik Horneland rentreront dans le Forez.

Stassin et Davitashvili bien présents

L’ASSE a communiqué la liste des joueurs convoqués pour ce stage et l’on peut noter le retour des blessés Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari, de même que la présence de joueurs absents du premier match amical ou annoncés sur le départ (Dylan Batubinsika, la recrue Chico Lamba, Lucas Stassin, Aïmen Moueffek et Zuriko Davitashvili). Ces rentrées impliquent que des jeunes comme Maedine Makhloufi, Ayman Aiki, Issiaka Touré et Jibril Othman n’ont pas fait le voyage à Aix-les-Bains.

Voici le groupe complet :

Gardiens : Larsonneur, Maubleu, Delacroix

Défenseurs : Owusu, Bernauer, Nadé, Appiah, Maçon, Dodote, Traoré, Batubinsika, Lamba

Milieux de terrain : Fomba, Tardieu, Gadegbeku, Jaber, J. Mouton, Eymard, Bouchouari, Moueffek

Attaquants : Cardona, Old, El Jamali, Miladinovic, Boakye, Davitashvili, N’Guessan, Stassin