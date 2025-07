Désireuse de recruter le latéral gauche d’Ajaccio Arsène Kouassi, qui s’était mis d’accord avec Lorient, l’ASSE a fait une offre de dernière minute. En vain.

🟩 Accord proche

L’AS Saint-Etienne souhaite renforcer les deux flancs de sa défense d’ici la reprise de la compétition. Mais elle peine visiblement à s’accorder sur un profil. Et quand elle le fait, il est déjà trop tard ! Ainsi, Mohamed Bezzouaoui assure que les Verts ont formulé une offre de 1,6 M€ plus 15% à la revente pour le latéral gauche d’Ajaccio Arsène Kouassi. Sauf que celui-ci s’était déjà mis d’accord avec Lorient et qu’il était dans l’avion pour la Bretagne, où l’attendent la visite médicale et la signature du contrat.

Les Verts ont trop tardé !

Les Merlus ont pourtant formulé une offre moins importante que l’ASSE (1,2 M€) mais ils ont eu le mérite de s’y prendre plus tôt avec la direction corse. Et ils ont également l’avantage de jouer en Ligue 1 alors que les Verts sont descendus à l’étage inférieur. En outre, les Foréziens, qui étaient pourtant intéressés par Kouassi au début du mercato, ont trop tardé, sans doute pour explorer d’autres pistes. Et c’est ainsi qu’une belle opportunité leur a filé sous le nez.

Le recrutement de latéraux est d’autant plus vital qu’Eirik Horneland ne cache pas le besoin de renforts afin de mener à bien l’opération remontée.

« Le coup d’œil de But FC »

« A 20 ans, Kouassi était le portrait-robot de la recrue idéale pour Kilmer Sports. Dommage que les Verts aient trop attendu ! »