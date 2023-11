ASSE : la gifle à Auxerre, un bon présage pour la fin de saison des Verts ?

Samedi, l’ASSE a pris une véritable claque en s’inclinant 5-2 du côté de l’Abbé-Deschamps à l’AJ Auxerre. Un score rare dans l’histoire des Verts puisqu’il n’est intervenu qu’à 8 reprises en 90 ans d’existence selon Poteaux-Carrés.

Cela faisait 56 ans que Saint-Etienne n’avait plus perdu sur ce score et la dernière fois, c’était au stade Emile-Albeau de Sedan le 5 novembre 1967. Comme le rappelle l’excellent site de supporters, cette dernière gifle n’avait pas porté préjudice au club alors entraîné par Albert Batteux puisque les Verts avaient réalisé le doublé Division 1 – Coupe de France cette année-là.

Notons que ce n’est pas la première fois en deuxième division que les Verts perdent par le score de 5-2 puisque c’était déjà arrivé le jour de Noël 1934 face à Lens. Ce n’est même pas la pire gifle concédée par Sainté sous Laurent Batlles. On se souvient tous du sinistre ASSE – Le Havre de l’an dernier, conclu par un 0-6 pour les visiteurs avec trois Stéphanois exclus. De quoi relativiser durant la trêve internationale…

