ASSE : les Verts officialisent deux départs du club

C'était annoncé, c'est officiel. L'ASSE qui, sportivement, ne met plus un pied devant l'autre depuis 5 matches, et autant de défaites, vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec Laurent Batlles et son adjoint, Emmanuel Da Costa.

Le futur entraîneur bientôt nommé

Un accord qui va du coup permettre au club du Forez de choisir son futur entraîneur. Les Verts accueillent Nîmes, demain samedi, pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. Et affronteront les Girondins de Bordeaux le week-end prochain en Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne et Laurent Batlles ont trouvé ce vendredi un accord pour mettre fin à leur collaboration.



Après avoir encadré durant 57 rencontres l’équipe professionnelle, l’ancien Vert quitte le club avec Emmanuel Da Costa.



L’ASSE tient particulièrement à remercier ces… pic.twitter.com/MmdBv4whz4 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 8, 2023

