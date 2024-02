Dunkerque - ASSE : un ancien Stéphanois désigne le danger numéro 1 pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Battue à domicile par Amiens (0-1), sa 6e défaite de la saison à Geoffroy-Guichard, l'ASSE tentera de rebondir samedi à Dunkerque, actuellement relégable. Avant le match, Samy Baghdadi, passé par le Forez et aujourd'hui à Dunkerque, a mis en avant l'apport d'une recrue nordiste : Gaëtan Courtet, arrivé de Guingamp

Baghdadi encense Courtet

"On se réjouit tous moi y compris d’avoir Gaëtan Courtet dans notre équipe depuis le début de ce mois de janvier, a-t-il confié à Poteaux Carrés. C’est un très bon renfort. Au-delà des buts qu’il nous a mis – 2 en Coupe de France et 1 qui nous a donné la victoire le week-end dernier sur le terrain du Paris FC, il nous apporte son expérience. On en manquait un peu dans le groupe en début de saison. Gaëtan a un gros vécu en L2, il a également joué en Ligue 1 avec Reims. Il apporte son expérience à tout le groupe, c’est vraiment ce dont on avait besoin. C’est une excellente recrue pour nous."

Et à Baghdadi d'ajouter... "On a une équipe avec pas mal de qualités. On a pas mal de jeunes joueurs intéressants mais aussi des joueurs d’expérience. Je trouve qu’avec les récentes recrues on a maintenant un effectif bien équilibré." Les Verts sont prévenus !

#ASSE Samy Baghdadi : "On peut mettre en difficulté cette équipe de Sainté" https://t.co/NHocxEokYC — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) January 31, 2024

