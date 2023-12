ASSE - Mercato : deux nouveaux joueurs poussés vers la sortie cet hiver !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

De nombreux joueurs de l'AS Saint-Étienne pourraient quitter le club forézien cet hiver. On pense notamment à Matthieu Dreyer, Mickaël Nadé, Thomas Monconduit, Victor Lobry ou encore Gaëtan Charbonnier.

Les deux Fall prêtés cet hiver ?

En plus des joueurs cités plus haut, l'actuel septième de Ligue 2 pourrait laisser partir en prêt deux jeunes de son effectif. En effet, d'après nos confrères de Peuple Vert, les deux Sénégalais, Boubacar Fall et Cheikh Fall, pourraient être prêtés jusqu'à la fin de la saison afin qu'ils s'aguerrissent à un niveau supérieur que celui de l'équipe réserve des Verts (National 3).

Boubacar fall et Cheikh fall ne seront pas retenus en cas d'offre de prêt 👇 #ASSEhttps://t.co/KiVY9vdLwK — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 30, 2023

