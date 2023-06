ASSE - Mercato : un nouveau Wesley Fofana chez les Verts ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Plutôt rare, il est vrai, qu'un entraîneur dise publiquement du mal d'un joueur. Y compris lorsque ce dernier quitte son équipe. Dans le cas de Terry Elana, qui a signé à l'ASSE en provenance d'Aubagne, c'est tout le contraire. Avec des louanges accordées au site dédié aux Verts, poteauxcarrés.

En effet, Mohamed Sadani, qui a dirigé Elana, s'est montré dithyrambique sur le défenseur central. Jugez plutôt.

Le style de Wesley Fofana

"Terry est un joueur qui a une très bonne relance, il est à l’aise balle au pied, bon dans le duel. Il est très intelligent. J’espère et je pense qu’il va progresser et franchir des paliers à Sainté. C’est un jeune au potentiel très intéressant, il a encore une belle marge de progression. Il va se remplir, il n’a que 21 ans(...)l a un très bon pied gauche et son pied droit est correct. Il a montré de très belles choses cette saison en National 2 et ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Je ne vais pas le cacher, il y a plusieurs clubs qui le convoitaient, il n’y avait pas que Saint-Etienne. Il y avait d’autres prétendants comme Valenciennes, Niort, Martigues(...)Terry, c’est un beau défenseur. Il sait relancer et anticiper les duels. Il a un peu le style de Wesley Fofana. Je crois beaucoup en Terry, je vais le suivre avec un vif intérêt. J’espère qu’il va franchir les paliers, ce sera une fierté pour moi de le suivre."