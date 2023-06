PSG, OM - L'oeil de Denis Balbir : « Nagelsmann, Gallardo... De mauvais signaux envoyés »

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

« En l'espace de quelques heures le week-end dernier, on a vu Julian Nagelsmann refuser le PSG et Marcelo Gallardo faire de même avec l'OM. Forcément cela pose des questions sur l'attractivité de la Ligue 2 alors que nos deux « locomotives » galèrent à trouver un bon coach. Ce sont de mauvais signaux envoyés même si je suis moins inquiet pour Paris que pour Marseille.

Je me dis qu'entre un jeune entraîneur comme Nagelsmann et Luis Enrique, qui est fortement pressenti pour le poste, l'écart n'est pas fou... L'Espagnol reste le coach de la remontada du FC Barcelone, quelqu'un de reconnu avec un CV. Cela reste un coach haut de gamme totalement apte à entraîner. Est-ce que l'OM saura dénicher ce coach haut de gamme ? J'ai moins de certitudes car je n'imagine pas le LOSC lâcher facilement Paulo Fonseca...

Pour moi, le vrai problème au PSG comme à l'OM, c'est qu'on est déjà le 19 juin et que les incertitudes sportives sont légions. On n'a aucune visibilité sur l'effectif. D'un côté, on a McCourt qui ne veut plus remettre au pot et Pablo Longoria qui a des rendez-vous mais dont on se demande de plus en plus avec qui. De l'autre, on a Lionel Messi qui part, Kylian Mbappé qui jette un flou sur son avenir alors qu'il est au centre du projet, quid de Neymar ? Quand on est entraîneur, cela inquiète forcément de ne pas savoir où l'on va. Aujourd'hui, ce n'est pas simple de dessiner les contours d'une ambition.

Ce qui se passe au PSG et à l'OM, ce n'est pas bon pour la Ligue 1 à l'heure d'aborder la renégociation des droits TV. Déjà que le championnat est handicapé de clubs importants (ASSE, Bordeaux) et qu'il sort d'une année sombre en Coupe d'Europe, ce flou n'arrange rien... Comme tout part du sommet, le PSG et l'OM doivent vite trouver des solutions pour rassurer. C'est presque devenu un enjeu national ».