Les maillots du FC Barcelone floqués du numéro 10 se vendent comme des petits pains…

A part sa prolongation de contrat, on a surtout parlé de Lamine Yamal pour ses vacances assez mouvementées cet été, que ce soit au Brésil avec Neymar ou à Ibiza. Ce week-end, c’est son look qui attire l’attention. A l’entraînement, la star du Barça n’arbore plus ses habituelles mèches blondes. Yamal est passé à une coloration blonde complète, comme lors de la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Autre changement chez Yamal, son numéro de maillot, puisqu’il est passé du « 19 » au mythique « 10 » notamment porté par Lionel Messi.

10 millions d’euros en un jour

Résultat : le nouveau maillot du prodige est devenu le produit le plus vendu en une seule journée dans l’histoire des boutiques officielles de la formation catalane. Selon le site Culemanía, Nike avait commandé une première livraison mondiale de 70 000 maillots afin de les distribuer dans 170 pays. Et les ventes auraient permis d’engranger plus de dix millions d’euros en 24 heures, avec des maillots allant de 114,99 euros à 184,99 euros.