FC Barcelone - Cadiz : les 3 raisons de la défaite du Barça

Le manque d’efficacité

Ferran Torres (3e), Ousmane Dembélé (22e, 39e, 50e, 68e), Luuk De Jong (78e) et Pierre-Emerick Aubameyang (89e) ont eu des opportunités de but mais ont buté à chaque fois sur le gardien de Cadiz, Jeremias Ledesma.

L’absence de Pedri

Victime d’une rupture du biceps fémoral de la cuisse gauche lors de la défaite ce jeudi face à l’Eintracht Francfort (3-2), en quart de finale retour de la Ligue Europa, Pedri, par sa créativité et sa technique, a cruellement manqué au milieu de terrain.

La charnière centrale Garcia - Lenglet

En l’absence de Gérard Piqué, blessé à l’adducteur de la cuisse gauche, et Ronald Araujo, suspendu, c’est Eric Garcia et Clément Lenglet qui ont été alignés en défense centrale par Xavi. Mais les deux hommes, qui ont tous deux lâché leur marquage sur le but inscrit par Lucas Perez pour Cadiz (48e), n’ont pas été à la hauteur.

Fabien Chorlet

Rédacteur