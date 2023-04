FC Barcelone - Mercato : pourquoi ça coince avec Dembélé pour une prolongation

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Blessé depuis le 28 janvier et le déplacement à Gérone, Ousmane Dembélé connaît une cicatrisation très lente qui reporte sans cesse sa rentrée. L'ailier était attendu pour la demi-finale aller de Coupe du Roi contre le Real Madrid (1-0) au début du mois dernier. Finalement, ce pourrait être pour la semaine prochaine. L'avantage, c'est que cette indisponibilité lui laisse du temps pour négocier une prolongation de contrat avec ses dirigeants. L'inconvénient, c'est que, selon Sport, les discussions bloquent, comme il y a deux ans, sur la question financière...

Dembélé veut être augmenté, le Barça ne peut pas

A l'époque, le Français avait entamé un bras de fer qui l'avait conduit dans une impasse. Envoyé dans les tribunes à l'hiver 2022, Dembélé avait fini par accepter de prolonger de deux ans, soit jusqu'en 2024, avec une baisse de salaire. Mais désormais, il ne veut plus faire de cadeau. Et c'est là le gros problème des actuelles négociations, selon Sport. Le Barça cherche toujours à réduire sa masse salariale et ne veut pas l'augmenter. L'ailier serait donc prêt à faire comme il y a deux ans, à savoir entrer dans sa dernière année avec le Barça, au risque de partir gratuitement en juin 2024. Ou être transféré dès cet été...