PSG Mercato : un ancien parisien va rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami

Lionel Messi milite pour qu’un joueur passé lui aussi par le PSG le rejoigne à Miami, et il touche au but…

Lionel Messi a enrichi sa collection de trophées il y a quelques jours en devenant champion de MLS avec son club de l’Inter Miami. Le joueur de 38 ans et la franchise de David Beckham ont remporté pour la première fois le championnat de MLS en dominant Vancouver (3-1), sans but de l’Argentin, qui a toutefois été hauteur de deux passes décisives pour ses compatriotes Rodrigo De Paul (71e) et Tadeo Allende (90e+6).

Lo Celso va signer à Miami

Après dix titres de champion d’Espagne avec le FC Barcelone, puis deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi a gagné ainsi son premier championnat aux Etats-Unis. Champion du monde en 2022, il sera hautement attendu l’été prochain avec l’Albiceleste pour le premier Mondial à 48 équipes, même s’il n’a pas encore confirmé sa présence. Cette finale victorieuse était aussi le dernier match de deux immenses joueurs : Sergio Busquets et Jordi Alba, à qui Messi a dédié la victoire. Et pour combler ces départs, l’Argentin va s’en remettre à un de ses compatriotes : Giovani Lo Celso. A 29 ans, l’ancien milieu du PSG, aujourd’hui au Betis Séville, s’apprête en effet à s’engager avec l’Inter Miami. Selon Radio Sports, il va signer un contrat de deux ans avec une troisième année en option. Et c’est Lionel Messi en personne qui a mené les négociations.

La carrière en club de Lo Celso

Rosario Central (2015–2016) Fait ses débuts en équipe première et commence à attirer l’attention internationale grâce à ses performances. Paris Saint-Germain (2016–2019) Transfert en Europe vers le club français, avec un prêt de retour à Rosario avant d’intégrer l’effectif parisien.

Remporte plusieurs titres domestiques en France avec le PSG. Real Betis (Espagne) Prêt en 2018-2019 avec option d’achat activée ensuite ; devient un joueur clé du Betis. Tottenham Hotspur (Angleterre, 2019–2024) Arrive notamment sur prêt initial puis transfert permanent. Il alterne entre bonnes performances et blessures. Villarreal (prêt 2022–2023) Passe une période en prêt productive en Liga espagnole. Retour à Real Betis (2024–présent) Rejoint de nouveau le Betis, où il s’affirme comme un élément important.

Sélection nationale

Argentine : International depuis 2017.

International depuis 2017. Palmarès avec l’Argentine : Vainqueur de la Copa América (2021, 2024).