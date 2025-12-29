La course à Lazar Samardžić : l’OM face à une rude concurrence européenne

Le mercato s’anime du côté de la Canebière et l’Olympique de Marseille multiplie les offensives pour attirer Lazar Samardžić dans ses filets. Le jeune milieu serbe, remarqué pour ses prestations en Serie A, cristallise toutes les attentions. Mais sur ce dossier brûlant, la concurrence fait rage et la bataille s’annonce féroce pour séduire celui dont la valeur ne cesse de grimper sur le marché international.

Un intérêt croissant de l’OM sur le marché des transferts

Marseille est bien décidé à muscler son entrejeu, et le profil de Samardžić répond parfaitement aux besoins du club. À 23 ans, ce milieu offensif polyvalent affiche déjà 26 sélections avec la Serbie et s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du championnat italien. Sa capacité à s’adapter, son sens du jeu et son abattage séduisent au plus haut point la cellule de recrutement phocéenne.

Ce coup d’accélérateur s’inscrit dans une politique de renforcement ambitieuse, où chaque mouvement est scruté de près du côté des supporters marseillais. Parmi les priorités de recrutement, on retrouve d’ailleurs plusieurs pistes crédibles pour renforcer le milieu.

ℹ️Selon la formule voulue par l'Atalanta… L'OM pourrait être de nouveau dans la course. https://t.co/bOWrVnZX6m — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) December 29, 2025

Marseille en concurrence avec la Lazio et la Fiorentina

Le dossier Samardžić attire au-delà des frontières françaises. La Lazio de Rome et la Fiorentina se sont également renseignées, prêtes à faire pencher la balance en leur faveur. À Rome par exemple, l’idée de relancer le secteur offensif autour d’un créateur attire déjà les éloges, la possibilité de voir Samardžić porter le maillot biancoceleste n’étant pas à écarter.

Cette compétition européenne, exacerbée par l’intérêt de grands noms, oblige l’OM à ajuster son plan d’attaque. Les négociations risquent de durer, car tout le monde cherche à tirer son épingle du jeu durant ce mercato disputé.

Le rôle déterminant de l’Atalanta Bergame dans le dossier

Le club italien de l’Atalanta détient les clés de ce feuilleton. La direction de Bergame reste ferme : une première offre d’environ 20 millions d’euros formulée par Marseille a déjà été refusée – preuve supplémentaire de l’estime dans laquelle est tenu le joueur. Il faudra donc proposer mieux, en termes financiers ou dans les modalités de transfert, pour espérer convaincre les dirigeants lombards.

Dans cette optique, chaque tentative de rapprochement revêt une influence stratégique, comme en témoigne l’affrontement récent entre l’OM et l’Atalanta en compétition européenne, qui pourrait peser lors des discussions à venir.

Quelle stratégie pour l’OM ?

Pour l’état-major marseillais, la dynamique est claire : il s’agit d’aller vite et fort pour ne pas se faire devancer. Rehausser la proposition initiale tient la corde, tout comme l’intégration d’éléments contractuels attractifs aux yeux du joueur et de l’Atalanta. Cette stratégie offensive est d’autant plus cruciale que le secteur du milieu de terrain marseillais requiert du sang neuf, capable de dynamiser le jeu dès la saison prochaine.

Dans cette vraie guerre des nerfs, le projet sportif de l’OM, associé au prestige du club et à l’ambiance du Vélodrome, peut faire la différence, mais il faudra rester vigilant face aux contre-propositions de la Serie A et expliquer clairement la place réservée à Samardžić dans le futur onze marseillais. Pour suivre ce feuilleton au plus près, vous pouvez découvrir en détail l’approche de Medhi Benatia sur ce dossier sensible.

Une opération à suivre lors du prochain mercato

L’arrivée possible de Lazar Samardžić à Marseille s’annonce comme l’un des dossiers majeurs du mercato à venir. Si le joueur ne totalise encore qu’un but et deux passes décisives sur les 14 premiers matches en Serie A cette saison, son potentiel de progression et sa polyvalence en font une cible prisée. Les supporters comme les observateurs du foot européen retiennent leur souffle, impatients de connaître la suite de ce bras de fer où chacun avance ses pions.

Pour aller plus loin sur le profil détaillé du joueur, sa fiche complète est disponible sur le site de L’Équipe. Quoi qu’il en soit, le prochain mercato promet une tension de chaque instant sur le Vieux-Port, où les ambitions phocéennes pourraient s’incarner dans le recrutement du milieu serbe.