OM Mercato : ça sent le roussi pour la priorité de De Zerbi !

Flamengo a pris sa décision pour Jorge Carrascal, convoité par l’OM en ce Mercato d’hiver.

Priorité de Roberto De Zerbi cet hiver, Jorge Carrascal, le milieu offensif colombien de 27 ans évoluant à Flamengo, est valorisé à 20 M€ par son club. L’OM aurait déjà fait une offre de 15 M€, jugée insuffisante par le club carioca.

Flamengo ne reverra pas ses exigences à la baisse

Selon AS, le dossier a du plomb dans l’aile pour l’OM. Alors que le club phocéen ne souhaite pas casser sa tirelire pour satisfaire aux exigences de son coach italien, Flamengo a décidé de rester ferme. Considéré comme un élément clé par son entraîneur Filipe Luis, Carrascal ne sera pas transféré en dessous des 25 M€ demandés. Selon AS, la tendance est à ce qu’il reste à Rio. Au grand dam de De Zerbi…

Pour rappel, le joueur de 27 ans possède déjà une solide expérience du haut niveau.Le Colombien est un titulaire régulier au sein d’une équipe de Flamengo qui vient de remporter la Copa Libertadores et qui ne s’est inclinée qu’aux tirs au but face au PSG en finale de la Coupe Intercontinentale. Il connait déjà l’Europe pour avoir évolué à Moscou et chez les jeunes du FC Séville.