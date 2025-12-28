FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un défenseur argentin, la tendance se confirme pour Rashford

Le Mercato s’agite au FC Barcelone, qui accélère sur un défenseur central.

Le FC Barcelone a besoin d’un défenseur central cet hiver afin de faire face aux indisponibilités de Ronald Araujo et d’Andreas Christensen. Marc Guehi (Crystal Palace) était ciblé mais l’international anglais est très convoité et le Barça n’a pas les moyens de rivaliser avec la concurrence. Et d’après Sport, c’est vers un autre défenseur de Premier League en fin de contrat que Deco compte se tourner : Marcos Senesi, le défenseur central argentin de Bournemouth.

Senesi (Bournemouth) dans le viseur

Âgé de 28 ans, Senesi s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Premier League où il joue depuis 4 saisons après avoir évolué au Feyenoord Rotterdam. Gaucher, il est réputé pour sa fiabilité défensive et pourrait quitter Bournemouth dès cet hiver en cas d’une offre convenable. Le FC Barcelone privilégierait pour l’instant un prêt plutôt qu’un transfert. la piste serait plus abordable que celle menant à Nathan Aké (Manchester City), City demandant un transfert pour libérer son international néerlandais.

Flick veut garder Rashford

Sport évoque également un autre dossier chaud : celui de Marcus Rashford. Prêté cette saison avec option d’achat au FC Barcelone par Manchester United, Rashford réalise pour le moment une belle saison en Catalogne, avec 7 buts, 8 passes décisives et une place de titulaire régulier dans l’équipe d’Hansi Flick. Le mésdia catalan confirme que l’Allemand souhaite que le club catalan recrute définitivement Rashford l’été prochain. L’entraîneur des Blaugrana ferait même du recrutement définitif de l’ancien Red Devil l’une de ses priorités estivales. Pour rappel, le montant de l’option d’achat de Marcus Rashford (29 ans) s’élève à 30 M€.