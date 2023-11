FC Nantes : Aristouy attend un réveil à Metz et pique ses défenseurs

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Tirer les leçons de Reims pour gagner à Metz

"On a des idées, des animations, des chemins préférentiels. On n'a peut-être pas été au bout des choses aussi. On savait qu'à trop s'exposer, on pouvait subir des transitions. On n'a peut-être pas été au bout de nos idées offensives. Il y a des différences dans le jeu de Metz selon qu'ils affrontent des gros du championnat ou des équipes comme la nôtre. Chez eux, ils ont la capacité d'avoir des idées de jeu. Ils ne vont pas tenir le ballon sur des séquences ultra longues. Ils se projettent rapidement vers la ligne adverse. Mais je ne m'attends pas à ce qu'ils nous laissent le ballon et nous laissent jouer."

Il reconnaît que son équipe ne traverse pas un bon moment

"Quand on sort de deux contre-performances, il est coutume de dire qu'on attend une réaction. Il faut donc être rigoureux, intenses et agressifs dans la récupération du ballon mais il faut aussi avoir du lâcher prise dans les actions offensives, ce qu'on n'a pas eu à Lens, où on est rentrés 35 fois dans leur surface, ou contre Reims. L'impact d'un cycle positif ou négatif amène à se sentir fort ou un peu craintif. C'est une dynamique mentale qui s'installe, qui fait que tu perds la demi-seconde en une touche de trop. J'ai rappelé aux joueurs que dans notre processus, nos ambitions pour la saison, il n'est pas utopiste de penser que ce genre de moments peut nous arriver. On a eu un moment positif avant, on en a un négatif. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on réagit à ça ? Ça fait en tout cas partie des réflexions qu'on a avec les joueurs."

"Je ne cible pas untel ou untel, tout le monde y est allé de sa petite erreur"

Il veut plus de concentration de la part de ses joueurs, notamment ses défenseurs

"J'ai la sensation que pour gagner des matches, il faut qu'on soit largement au-dessus. Alors qu'il faudrait pouvoir s'imposer sans produire un jeu abouti. L'exemple même, c'est Reims. On a des occasions pour gagner mais on fait des erreurs et on n'arrive pas à prendre les trois points. Dans ces matches assez serrés, il y a nécessité d'être concentré toute la rencontre. Car on sait qu'on aura une opportunité pour faire la différence. Pour moi, c'est une question de maintien de la concentration. Et sur le but rémois, il y a sept Jaunes dans la surface, dont trois qui défendent la ligne de but avec Alban (Lafont). Ce n'est pas une question d'être trop gentils, c'est une question d'avoir les bons réflexes. Je trouve qu'on ne défend pas mal mais qu'on défend mal dans la surface de réparation. Je ne cible pas untel ou untel. Tout le monde y est allé de sa petite erreur."

Il félicite Hadjam pour sa progression

"La grande observation que je faisais par rapport à Jaouen, c'est qu'il était par moments un peu léger dans l'utilisation du ballon, avec un manque de rigueur dans les 25 derniers mètres. Dans le jeu sans ballon, il était aussi un peu léger. C'est ce qui s'est passé contre Toulouse, où il s'est fait prendre dans sa zone. Il travaille là-dessus, on s'est bien parlés et je veux le féliciter pour son travail, sa progression. Quentin (Merlin) n'est pas intouchable. Il a montré de belles choses depuis 11 matches mais il doit aussi s'améliorer. Mais comme tous les autres, il n'est pas intouchable."

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

🎙️🔰 Pierre Aristouy, entraîneur du #FCNantes : "Ce qui m'embête aujourd'hui c'est qu'on a la sensation qu'il nous faut être très au dessus de l'adversaire pour s'imposer. Toutes les équipes n'ont pas ce besoin mais nous on doit être très performant pour gagner." #FCMFCN #FBSport pic.twitter.com/nN2ZxaUqZr — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) November 10, 2023

Podcast Men's Up Life