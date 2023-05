FC Nantes : sa nomination, Kombouaré, les chances de maintien… les premiers mots d’Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Son choix de prendre le poste

« J’ai réfléchi une petite heure parce que ça engageait beaucoup de changements dans ma vie au quotidien mais aussi parce que ce n’était pas attendu. La réflexion n’est pas liée au fait de vouloir m’engager dans cette mission mais bien au changement de vie au quotidien. L’engagement auprès du club est le même depuis six ans que j’y entraîne et comme j’étais engagé pendant mes dix années de joueur. Je suis un soldat du club. J’ai été avec la N2 puis avec les U19, sans aucun d’état d’âme. Je suis ravi d’être là, de faire partie de l’histoire du FC Nantes. Toute mon énergie sera mise pour maintenir le club ».

Les chances de maintien

« J’y crois parce que je connais de l’effectif, par sa qualité. Mais aussi par la fraîcheur et l’engagement que je vais y mettre. Je ne m’engage pas dans ce qui pourrait être casse-gueule. J’y crois ».

Les changements avant Toulouse

« On a passé deux journées complètes au club, mercredi et jeudi. On a restauré des habitudes déjà mises en place par Antoine Kombouaré mais perdues avec l’enchaînement des matchs ».

Des propos retranscrits par Ouest France.