FC Nantes : Vizcarrondo vide son sac sur Aristouy et le démonte !

Alors qu'il entraînait l'équipe féminine du FC Nantes, Oswaldo Vizcarrondo a été nommé entraîneur adjoint de Pierre Aristouy lorsque ce dernier a remplacé Antoine Kombouaré sur le banc du FCN, le 9 mai dernier.

"Un coach qui ne laisse la place et fait confiance à personne"

Mais alors qu'il a annoncé dimanche dernier qu'il quittait le club des bords de l'Erdre cet été, l'ancien défenseur central brésilien n'a pas mâché ses mots deux jours plus tard sur Pierre Aristouy, qui a, lui, prolongé l'aventure de deux saisons supplémentaires avec le FC Nantes. "Après des bons résultats chez les filles, la direction a fait appel à moi pour aider le club à se maintenir dans la catégorie. J’ai pensé que je pouvais apporter ma pierre à l’édifice à ce moment-là, mais quand je me suis immergé dans la dynamique quotidienne d’un coach qui ne laisse la place et fait confiance à personne, je me suis dit : qu’est-ce que je fais ici ? Ça sert à quoi ma présence ou ma nomination dans le staff s’il travaille tout seul", a lâché Oswaldo Vizcarrondo sur son compte Instagram.

