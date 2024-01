FC Nantes - Mercato : les dessous des deals pour Kadewere et Traoré

Avec les départs à la CAN de Moses Simon (Nigéria) ou encore Mostafa Mohamed (Égypte), le FC Nantes avait de vrais besoins en attaque. Les Canaris ont donc agi rapidement en finalisant les prêts de Tino Kadewere (OL) et Bénie Traoré (Sheffield United) dès le début du mois de janvier.

Des dossiers sur lesquels David Phelippeau (Ouest-France) est revenu dans le podcast « Sans Contrôle », s’attardant surtout sur le cas Kadewere : « Les contacts ont eu lieu avant le match à Lyon mais Jocelyn Gourvennec n’a appelé le joueur que le lendemain du match. Kadewere a été séduit ». Simon Reungoat (Hit-West) a également confirmé que Nantes n’était pas un second choix pour le Zimbabwéen, très motivé et concerné.

Les deux hommes disposent de clauses pour rester en cas de maintien en Ligue 1 avec un contrat de deux saisons supplémentaires à la clé.

On en sait plus sur les modalités des prêts au FC Nantes de Tino Kadewere (OL) et Bénie Traoré (Sheffield United). Il y a de vraies chances pour que les deux attaquants restent en fin de saison… et signent tous les deux jusqu'en 2026.