Erling Haaland a fait de l’effet à … Kim Kardashian

Deuxième du dernier Ballon d’Or, Erling Haaland (Manchester City) a désormais changé de braquet au niveau de la notoriété. Si le Cyborg norvégien n’est pas encore Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou même Neymar, l’ancien joueur du Borussia Dortmund attire les marques.

Depuis quelques mois, Haaland fait partie des ambassadeurs de Dolce & Gabbana… Comme une certaine Kim Kardashian, laquelle a partagé un shooting photo avec le goleador scandinave dernièrement.

Kardashian a « flippé » devant Haaland

Dans GQ Sports, l’influenceuse américaine a reconnu avoir été très intimidée par cette rencontre, mais surtout par rapport à son fils, qui est un grand fan… d’Arsenal. « J’étais en Italie et j’ai vu Erling Haaland. J’ai flippé parce que je sais que mon fils aurait été tellement excité. C’est son truc. Donc, je suis comme ça pendant le FaceTime à dire : "Saint, tu ne devineras jamais sur qui je suis tombé". Je lui fais un FaceTime et je lui dis : "je suis devenue cette personne, je suis devenue cette personne et je suis… désolée" », a lâché Kim K.

Si elle n’en est pas encore à proposer à Erling Haaland de faire la promotion de sa marque de sous-vêtements, Kim Kardashian a déjà reconnu le Cyborg de City et c’est bien la preuve que la rivalité médiatique Mbappé – Haaland commence à faire son effet sur la scène internationale…

