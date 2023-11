Un ex de Ligue 1 insulte violemment Lionel Messi !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Ancien joueur de Bastia, du LOSC et du FC Metz, Julian Palmieri n’a jamais été réputé pour avoir la langue dans sa poche. Désormais retourné dans le monde amateur au FC Lupinu (Corse), l’ancien défenseur de 36 ans et ex consultant à beIN Sports a fait feu sur … Lionel Messi.

« Messi ? Un gros tocard qui a un melon du triple que celui de Mbappé »

N’ayant qu’assez peu goûté le manque d’humilité de l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG depuis sa victoire en Coupe du Monde, le défenseur français a chargé contre la Pulga sur X (anciennement Twitter) :

« J’ai tellement hésité pendant des années entre CR7 et Messi. Messi, merci d’être enfin toi depuis cette Coupe du Monde : un gros tocard qui a un melon du triple que celui de Mbappé. J’aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant ».

Un tacle les deux pieds décollés mais qu’on entend aujourd’hui beaucoup plus facilement en France depuis qu’on a vu la manière inélégante avec laquelle Messi a quitté le PSG, sans même un remerciement pour le club qui l’a maintenu en forme pour son 8ème et sans doute dernier Ballon d’Or.

