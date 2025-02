FC Nantes : quel rôle pour Alban Lafont ?

Après l’échec de son départ du FC Nantes, Alban Lafont a été réintégré au groupe d’Antoine Kombouaré.

Alban Lafont, qui s’entraînait en National 3 et avait la possibilité de rejoindre en prêt Watford lors des derniers jours du Mercato, en Championship, s’est vu bloquer par la direction du FC Nantes, ce que le portier n’aurait guère apprécié.

De retour à l’entraînement

Mais les choses semblent rentrer dans l’ordre pour Lafont, qui est encore sous contrat pour deux ans et demi avec les Canaris. Comme l’indique Ouest-France, l’ancien toulousain s’est entraîné avec l’équipe d’Antoine Kombouaré ce mardi en compagnie des trois autres gardiens Hugo Barbet, Patrik Carlgren et Anthony Lopes. Mais quelle place occupera-t-il dans la hiérarchie et sera-t-il de retour dans le groupe pour le match de ce week-end contre Brest ? On peut en douter, Lopes et Carlgren semblant à présent bien installés.

