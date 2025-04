ASSE – OL : Kilmer Sports voit beaucoup plus loin que le derby

Avant ASSE-OL, Eirik Horneland, le coach norvégien des Verts, a confirmé que Kilmer Sports était là pour du long terme.

ASSE-OL : le derby s’annonce chaud ce dimanche soir entre des Verts à la lutte pour leur maintien et des Gones qui veulent retrouver la C1. En marge du match, Eirik Horneland s’est confié au quotidien norvégien Verdens Gang. « Ce sera le premier derby à domicile depuis 3 ans et demi, a-t-il glissé. Il y a un intérêt fou, c’est un match d’une importance énorme pour les supporters. Cela va nous demander beaucoup. Nous devons être portés sur l’offensive, on veut défendre le moins possible. »

« C’est un projet qui leur tient à coeur »

Le coach norvégien a également évoqué l’avenir, et l’engagement de Kilmer Sports à la tête du club. « Les propriétaires sont très proches du club, c’est un projet qui leur tient à coeur. Ce qui se passerait en cas de relégation ? Nous sommes des compétiteurs donc nous ne parlons pas de ce que nous ferons si les choses tournent mal ! Si je peux continuer en cas de descente ? Je ne suis pas la bonne personne à laquelle poser cette question mais le fait est que les propriétaires du club voient à long terme. Nous devons faire mieux que ce que nous avons fait jusqu’à présent pour aller chercher le maintien. Nous pensons que c’est tout à fait possible car on a un groupe courageux. »

