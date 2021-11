Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Le Parisien confirme que des discussions ont bien été entamées entre le PSG et Zinédine Zidane. Cela ferait même plusieurs semaines que les deux parties échangent...

PSG - Mercato : Zidane à Paris, négociations entamées !

PSG - Mercato : Zidane aurait réclamé la tête de Leonardo !

Le PSG critiqué

PSG : Rothen se paye la MNM après City, Ménès se moque de lui

PSG, Manchester United : Messi se prend un tacle magistral et est rabaissé face à Cristiano Ronaldo

PSG, LOSC – L'oeil de Denis Balbir : « Ce Paris n'est pas le favori de la Ligue des Champions »

PSG : Messi, Mbappé, Pochettino… une légende anglaise tire à vue sur les Parisiens

DNCG

ASSE - Mercato : en attendant la DNCG, la feuille de route est tracée

ASSE : les Verts reçoivent une grande nouvelle de la DNCG

OGC Nice, ASSE : le Gym imite les Verts, un 3e club sous contraintes après l'OM et Bordeaux !

Lopez rassure sur les finances des Girondins, un fight entre hooligans de Reims et Strasbourg fait scandale

Mercato

OM - Mercato : Luis Campos aide Pablo Longoria sur un dossier alléchant

OGC Nice - Mercato : Watford devance les Aiglons pour un gardien coté, un plan B activé

Conf' de presse

FC Nantes : Kombouaré enregistre une bonne nouvelle et voit le LOSC plus dangereux que le PSG

FC Nantes, OM : Kombouaré veut frapper fort après l'affaire Payet, Galtier prend la défense de l'OL

Real Madrid : l'agent de Bale dérape avec les supporters

Equipe de France, Real Madrid : la réaction de Benzema après le verdict de l’affaire de la sextape

Real Madrid, FC Barcelone : les tauliers font planer les Merengue, les Blaugrana lorgnent un buteur brésilien

FC Barcelone : Pedri out jusqu'en 2022, Xavi responsable n°1 !

PSG, FC Barcelone : Ronaldinho de retour en prison avant la fin de l'année ?

OL, OM : Rudi Garcia a perdu la bataille de Manchester United !

OL : Bosz avait une raison supplémentaire d'être contrarié après l'Olympico

FC Nantes : une bonne nouvelle venue du LOSC pour Kombouaré

Les infos essentielles du 25 novembre

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce jeudi 25 novembre. On parle de Zidane au PSG, de la DNCG, du Mercato et le PSG se fait démolir après City.