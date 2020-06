PSG : vers un énième problème Neymar à Paris ?

false

Le milieu de terrain brésilien du PSG, Neymar, n’a plus que quelques jours pour rentrer à Paris. Sous peine d’être mis en quatorzaine par les autorités.

Longtemps, et ce depuis le début de l’épidémie du coronavirus, les supporters du PSG se sont demandés si certains de leurs joueurs n’allaient pas rencontrer des problèmes à leurs retours. Et on parle ici, vous l’aurez compris, des Sud-Américains, qu’ils aient pour noms Cavani, Navas, Neymar, Marquinhos ou encore Thiago Silva.

La situation semble aujourd’hui assez claire : Edinson Cavani et Keylor Navas, attendus comme tous les Parisiens le 22 juin au Camp des Loges, ne devraient pas être confrontés à la mesure de quatorzaine. Et ce pour une raison simple, ni l’Uruguay (Cavani), ni le Costa Rica (Navas) ne sont touchés fortement par la pandémie. Ce qui n’est vraiment pas le cas du Brésil, bien au contraire.

Moins d’une semaine pour être à Paris

D’ici le 15 juin, soit lundi prochain, l’Union européenne va fournir une liste de pays considérés à risques, là ou le COVID-19 se propage encore fortement. Le Brésil, c’est le cas, devrait y figurer et pousser, tous ceux de ses ressortissants ou de ses simples résidents qui souhaitent revenir en Europe, à devoir observer une quatorzaine. Sont concernés Neymar et Thiago Silva, qui, lui, ne restera pas au club après le 30 juin. Au sujet de Neymar, il est donc avéré que si le génie brésilien n’est pas de retour avant le 15, il ratera la reprise du PSG au Camp des Loges. Pas le bon moment alors que le mercato bat déjà son plein…