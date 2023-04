PSG, LOSC : après Fonte, un deuxième Dogue se charge de la défense Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

À l'instar de son coéquipier du LOSC, José Fonte, Benjamin André, présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier, a pris la défense de Christophe Galtier, accusé de racisme.

"C'est impossible de penser ça venant de sa part"

"C'est un problème de société mais je trouve qu'on est tous juges directement sans connaître les faits. On n'était pas dans ce bureau. Il serait bien d'entendre toutes les personnes concernées. Maintenant, pour parler de lui, que j'ai bien connu ici, on a vécu de grands moments. Je pense qu'on ne peut pas être dans le foot aussi longtemps en étant raciste sans qu'on en parle", a témoigné le milieu de terrain des Dogues, qui a côtoyé Christophe Galtier entre 2019 et 2021.

"Un vestiaire de foot est un lieu multiculturel, où toutes les confessions, toutes les nationalités se côtoient tous les jours, parfois lors de stages. On vit quelques fois plus de temps ensemble qu'avec notre propre famille. C'est donc impossible de penser ça venant de sa part. En ce moment, ça doit être très compliqué pour lui. Je lui souhaite du courage. Sans juger", a poursuivi l'ancien joueur du Stade Rennais.

LIVE : suivez la conférence de presse avant LOSC - MHSC https://t.co/QVIwXBqQkc — LOSC (@losclive) April 14, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur