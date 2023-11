OL : les autres clubs de Textor s'écroulent aussi

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Lanterne rouge de L1, l'OL ne compte que 4 points après son piètre match nul contre Metz (1-1), mais les deux autres clubs de John Textor et Eagle Group connaissent de mauvaises passes aussi. En Belgique, Molenbeek se retrouve aux portes de la relégation. Incapable de gagner depuis près de deux mois en Jupiler League (4 nuls, 3 défaites), l'équipe de Claudio Caçapa est actuellement 11e avec deux points d’avance sur la zone de relégation.

Botafogo en chute libre

Et au Brésil, Botafogo, en tête du championnat, est en train de s'écrouler alors que son premier titre depuis 1995 semblait lui tendre les bras. Lundi, Botafogo a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat contre le Vasco De Gama de Dimitri Payet (0-1), quatre jours après un revers contre Palmeiras (3-4) après avoir mené 3-0. Leader avec 13 points d’avance il y a deux mois, Botafogo ne devance plus Palmeiras qu’à la différence de buts. Des déboires dont se régalent les supporters des autres équipes, qui rigolent de ce qui pourrait être "le plus grand pop corn de l’histoire du Brasileiro"...

SE O BOTAFOGO PERDER HOJE, EIS AÍ A MAIOR PIPOCADA DA HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO!!!! pic.twitter.com/GmjuiVKMfp — João Dantas (@bentesdantas) November 6, 2023

