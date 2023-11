OL : un ancien Gone prend la défense de Textor avant Rennes

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

En milieu d'après-midi, à Rennes, l'Olympique Lyonnais va tenter de décrocher sa première victoire de la saison. Mais le Roazhon Park et sa cohorte d'anciens Lyonnais (Genesio, Maurice...) n'est pas forcément l'endroit idéal pour se relever. Si jamais la déception est encore au rendez-vous, la pression risque de s'accentuer sur les Gones, Fabio Grosso et aussi John Textor. Mais le propriétaire du club lyonnais a trouvé un bon avocat de l'autre côté de la frontière belge, à Molenbeek, une autre de ses équipes.

"Textor a une vision à long terme"

A la RTBF, Jeff Reine-Adelaïde, qui a quitté Lyon pour le club de la banlieue de Bruxelles début septembre, a expliqué avoir confiance en l'homme d'affaires américain : "Je le connais un peu et c’est une personne avec un très bon fond. Bon, John Textor est un peu nouveau dans le circuit, mais c’est quelqu’un qui a vraiment envie de bien faire les choses et qui a une vision à long terme. Actuellement, il n’a pas une très bonne image à cause des résultats de Lyon, mais je ne connais pas la situation interne là-bas. Ce n’est pas facile de perdre tous les week-ends… mais j'espère que ça va tourner et qu’ils vont réussir à s'en sortir".

