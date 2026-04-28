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FRANCE

OM : Benatia relance la chasse à la taupe

Par Raphaël Nouet - 28 Avr 2026, 07:00
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Medhi Benatia discutant avec le président de l'OM, Alban Juster.

Les nombreuses révélations sur ce qui s’est passé à l’OM ces derniers jours montrent qu’une taupe est présente dans le vestiaire. De quoi provoquer la colère de Medhi Benatia.

Depuis dimanche soir, les révélations se multiplient autour de l’OM. On a appris qu’Habib Beye et Himad Abdelli avaient eu des mots après le nul contre Nice (1-1), le premier reprochant au second un manque d’investissement. Pierre-Emile Hojbjer, lui, aurait eu un accrochage avec un membre du staff avant de s’excuser (et de marquer contre le Gym). Facundo Medina aurait pour sa part braqué certains coéquipiers avec ses interviews à RMC et Ligue 1+. Enfin, les privilèges accordés à Mason Greenwood en agaceraient plus d’un, surtout que l’Anglais aurait fait savoir à Habib Beye qu’il ne serait pas titulaire dimanche via un message de son avocat !

Qui est la taupe ?

Toutes ces révélations posent une question : qui est la taupe ? Car, clairement, un joueur fait fuiter toutes ces informations aux médias. Or, la chasse à la taupe a été le grand hobby de Medhi Benatia depuis son arrivée au poste de directeur du football de l’OM. C’est lui qui a convaincu Pablo Longoria de déménager les locaux administratifs loin de la Commanderie. C’est également lui qui a ouvert la porte à un Valentin Rongier, pourtant essentiel pour Roberto De Zerbi, car il pensait justement que c’était lui la taupe. Finalement, il s’était trompé…

Ce problème ne concernera bientôt plus Medhi Benatia, qui quittera ses fonctions à la fin de la saison. Mais il continuera à sévir si le joueur en question reste à l’OM. Et vu les dégâts qu’il fait ces dernières semaines, ce ne serait pas une bonne chose…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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