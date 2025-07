Annoncé dans le viseur de l’OM après sa résiliation de contrat avec l’Ajax Amsterdam, le milieu anglais Jordan Henderson (35 ans) a finalement signé dans un club anglais.

🟦 Officiel

Quand on parle de recrutement d’un vétéran à coût zéro pour l’OM, on pense évidemment à Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais serait chaud pour revenir à Marseille, un an après l’avoir quitté pour l’Arabie Saoudite. Des négociations sont en cours. Ce serait un formidable recrutement pour Pablo Longoria et Medhi Benatia s’il allait au bout. Mais un autre joueur à la grosse carrière a été annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières semaines. Et lui vient de mettre le cap sur une autre destination.

Henderson s’est engagé avec Brentford

Ce joueur, c’est Jordan Henderson. Le milieu de 35 ans a résilié son contrat avec l’Ajax Amsterdam, avec qui il s’était engagé l’été dernier. Lorsque la rumeur d’un départ des Pays-Bas a commencé à circuler, Henderson a été annoncé en contact avec l’OM. Information surprenante car s’il y a bien un secteur qui ne nécessite pas de retouches à Marseille en cette intersaison, c’est bien le milieu de terrain. Mais finalement, Henderson a décidé de retourner au pays puisqu’il vient de s’engager avec Brentford.

Pas forcément une grosse perte pour l’OM, dont les efforts sont concentrés sur le renforcement de l’attaque, avec Pierre-Emerick Aubameyang, donc, mais également un ailier droit qui pourrait être le Lyonnais Malick Fofana.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pas de regret pour l’OM. Jordan Henderson n’est plus le capitaine flamboyant qu’il était à Liverpool. L’ancien international anglais n’aurait pas eu sa place face à Hojbjerg, Rabiot et Rongier. Son arrivée aurait surtout été un gros coup médiatique. »