OM : énième démenti pour la vente du club !

Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que les rumeurs d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite se font de plus en plus insistantes ces dernières semaines, le clan du propriétaire marseillais, Frank McCourt, continue de démentir une possible vente.

"McCourt ne veut pas lâcher l'OM"

C'est encore ce que le compte Twitter @LaMinuteOM_, toujours très bien informé sur les coulisses du club phocéen, a récemment eu écho. "Frank McCourt ne veut pas lâcher le club. Peut-être qu’il attend une belle offre ? Ou bien n’a-t-il tout simplement pas envie de vendre ? Difficile à savoir...", a fait savoir le suiveur de l'OM. Comme c'est le cas depuis maintenant des années, la vente du club olympien semble donc toujours être une simple chimère.

Non, je n’ai pas eu de retour de la réunion, mais les derniers retours que j’ai eus : FMC ne veut pas lâcher le club. Peut-être qu’il attend une belle offre ? Ou bien n’a-t-il tout simplement pas envie de vendre ? Difficile à savoir.. — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) December 5, 2023

