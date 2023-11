OM : Gattuso a un chat noir dans son effectif

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Cet été, Joaquin Correa a rejoint l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat en provenance de l'Inter Milan. Malgré 9 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'attaquant argentin n'a toujours pas marqué le moindre but ou délivré la moindre passe décisive sous le maillot olympien.

L'OM ne gagne quasiment jamais avec Correa

Et pour l'OM, il vaut mieux que Joaquin Correa ne soit pas sur le terrain en ce début de saison. Et pour cause, comme nous l'apprend le compte Twitter @StatsOmp, le club phocéen tourne à 66,7% de victoires sans lui tandis qu'il ne totalise que 11,1% de victoires avec lui. L'OM connaît donc son chat noir.

L'#OM cette saison



avec Joaquin Correa = 11.1% de victoires 🐈‍⬛

sans Joaquin Correa = 66.7% de victoireshttps://t.co/VqhIip6rto — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) November 15, 2023

Podcast Men's Up Life