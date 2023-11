OM : Gattuso et Marseille, le mariage parfait ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Lorsqu'il a été nommé entraîneur de l'OM le 27 septembre, le scepticisme a accompagné Gennaro Gattuso. L'ancien milieu volcanique a connu des expériences d'entraîneur très difficiles et le club phocéen avait besoin d'une pointure pour le relancer après l'échec Marcelino. Mais force est de constater, un mois et demi plus tard, que l'Italien est en passe de réussir son pari. Son bilan est moyen (3 victoires, 2 nuls, 2 défaites) mais il a eu le malheur d'arriver à une période où les sommets s'enchaînaient. Et dans le jeu comme dans l'état d'esprit, il y a un vrai mieux.

"Il est tombé amoureux du Vélodrome"

Le quotidien Aujourd'hui en France consacre un article à son acclimatation à Marseille. Et tous les interlocuteurs sont d'accord pour dire qu'elle est parfaite pour le moment. Un proche explique ainsi : "On sent qu'il est heureux ici. L'OM correspond à son image et il se reconnaît dans le peuple marseillais. On pourrait même parler de coup de foudre : il est tombé amoureux du Vélodrome". Un membre du club dit pour sa part : "Gattuso a apporté un vent de fraîcheur dans une période compliquée. Il donne de la confiance à son équipe en étant paternaliste. Il n'est pas père fouettard mais il ne rigole pas non plus. Il est pointilleux et peut engueuler un joueur mais une fois que l'entraînement est terminé, il passe à autre chose. Il a réussi à séduire sans être dans le calcul. Dans un contexte comme Marseille, ça colle parfaitement". Un mariage réussi qui ne tiendra cependant qu'au travers des résultats.

