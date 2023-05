OM : Guendouzi blanchi dans l'affaire Payet

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En début de journée, une rumeur a circulé concernant Mattéo Guendouzi : le milieu de terrain aurait été sanctionné par Igor Tudor lors de l'entraînement ayant précédé le déplacement à Lille, à l'instar de Dimitri Payet et Nuno Tavares. L'entraîneur de l'OM aurait reproché aux trois joueurs un manque d'implication lors de la session et aurait décidé de les mettre à l'écart, le Réunionnais et le Portugais étant carrément écarté du voyage dans le Nord.

Exemplaire malgré une situation frustrante

Mais selon RMC, il n'en serait rien. Guendouzi n'aurait pas été écarté de l'entraînement et son investissement remis en cause. Ce qui semble logique, vu qu'il était présent à Lille, au contraire de Payet et Tavares. Même s'il n'a pas joué, ce qui a incité son frère à s'en prendre à Tudor sur les réseaux sociaux. Il n'empêche que l'international français reste dans l'esprit, bien qu'il joue les utilités depuis plusieurs semaines.

La fiche de Mattéo Guendouzi

🔴 Contrairement à ce que certaines rumeurs ont pu indiqué Guendounzi n’a pas été exclu de l’entraînement par Tudor. Il s’est entraîné normalement à la veille de la rencontre face au LOSC. #TeamOM | RMC pic.twitter.com/EBjz7mu61c — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) May 23, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur