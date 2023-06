OM : l'un des frères Cantona valide la piste Gallardo et adoube deux autres coachs pour Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors que son frère Eric parle peu (sinon pour critiquer le football français), Joël Cantona a livré son avis sur le changement de coach à l'OM, son club de cœur. A l'occasion de sa présence au salon Universe Football aux côtés d'un certain Zinedine Zidane, l'ancien Marseillais s'est enthousiasmé de la piste Marcelo Gallardo : « Je trouve que ce que fait le président Longoria, d'aller chercher Marcelo Gallardo, c'est magnifique. C'est super si on a la chance de l'avoir », a-t-il glissé dans des propos accordés à la Provence.

« Galtier ? Moi, j'en rêve »

Mais Joël Cantona ne s'est pas arrêté là, avant un « faible » pour deux autres pistes : Roberto de Zerbi (Brighton) … et Christophe Galtier (PSG). « De Zerbi ? Pour moi, c'est l'un des plus beaux jeux d'Angleterre. Si on veut se régaler, c'est lui qu'il faut. Mais bon, il est sous contrat à Brighton... Christophe Galtier ? Moi j'en rêve. Je ne sais pas si il pourra venir (…) Il a une grande expérience, il faudrait en bénéficier, c'est le moment. Il suffit que l'OM dise : 'Notre Marseillais est de retour' pour que le public s'enflamme. Je suis sûr que tout le monde serait heureux. Il ne faut pas oublier que c'est un mec des Caillols, Saint-Marcel et de la Grande Bastide, toute sa famille est là-bas. Et puis, il a été formé à l'OM, c'est un minot ».

Pour résumer Joël Cantona a donné son avis sur les choix de Pablo Longoria pour coacher l'OM. Le petit frère d'Eric apprécie la piste Marcelo Gallardo. Il aurait aimé voir venir l'italien Roberto De Zerbi et n'est pas fermé à un retour de... Christophe Galtier.

Alexandre Corboz

Rédacteur