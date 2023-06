OM : Labrune aurait vendu la mèche pour la vente du club

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que la rumeur d'un rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens est revenue avec insistance ces derniers jours, Thibaud Vézirian estime que le président de la LFP, Vincent Labrune, qui fut président de l'OM entre 2011 et 2016, est dans la confidence pour la vente du club phocéen.

Labrune dans la confidence pour la vente de l'OM ?

"Aujourd’hui, l’Arabie Saoudite envoie des faux comptes Twitter pour suivre des comptes un petit peu influents autour de l’Olympique de Marseille, envoie des messages via des pseudos médias saoudiens, ils font reparler du sujet massivement comme pour amorcer quelque chose. Comme cela avait été le cas à Paris fin mai 2011 avant le rachat par le Qatar. Il y a des choses qui bruissent. (…) Tout sent bon, on a le sourire. Vincent Labrune fait des annonces sur la vente des droits TV à plus d’un milliard d’euros, sans Lionel Messi, sans peut-être Kylian Mbappé ou Neymar. Vincent Labrune n’est pas un joueur de poker, CVC non plus, et s’il a parlé de plus d’un milliard, c’est qu’il faut un grand PSG contre un grand OM", a confié le journaliste, qui annonce le rachat de l'OM par les Saoudiens depuis plus de deux ans.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour le journaliste Thibaud Vézirian, les annonces du président de la LFP, Vincent Labrune, concernant les droits TV confirment que l'Olympique de Marseille pourrait bientôt être racheté.

Fabien Chorlet

Rédacteur