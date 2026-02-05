Le retour d’Emerson contre le Stade Rennais (3-0) mardi en Coupe de France est de bon augure pour l’OM avant d’affronter le PSG (dimanche, 20h45).

Roberto De Zerbi peut souffler un petit peu. Le retour d’Emerson Palmieri face au Stade Rennais (3-0) mardi en Coupe de France est une excellente nouvelle pour l’OM, à trois jours d’un rendez-vous capital contre le PSG dimanche au Parc des Princes (20h45).

L’OM gagne plus avec Emerson

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cette saison, l’OM a remporté 67% de ses matches avec Emerson sur le terrain (16 victoires sur 24 rencontres toutes compétitions confondues). Sans lui, le bilan chute dramatiquement : seulement 25% de succès (2 victoires sur 8 rencontres). Une statistique qui souligne l’impact immédiat de l’Italo-brésilien sur le collectif marseillais.

De Zerbi peut souffler

Pour De Zerbi, critiqué sur le banc de l’OM, ce retour est un signal positif. La solidité défensive, la capacité à relancer proprement et l’expérience d’Emerson représentent un véritable atout face à Paris. L’Italo-brésilien pourrait bien être l’élément clé pour permettre à l’OM de tenir tête au PSG, dans un Classique où chaque détail comptera au Parc des Princes.