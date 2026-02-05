À LA UNE DU 5 FéV 2026
[13:27]ASSE : Montanier perd un titulaire plusieurs semaines et annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Montpellier ! 
[13:20]PSG Mercato : l’émir du Qatar prépare une offre impossible à refuser pour Bouaddi (LOSC) !
[13:00]PSG : la mère de Kylian Mbappé sème déjà la zizanie dans le vestiaire du Real Madrid !
[12:54]OL : Lyon trop petit pour Paulo Fonseca ?
[12:45]OM : De Zerbi a retrouvé son sauveur avant le PSG ! 
[12:20]FC Nantes : Kantari annonce une excellente nouvelle avant l’OL ! 
[12:14]PSG : Doha promet de secouer le prochain mercato, les stars vont défiler cet été à Paris ! 
[11:48]FC Nantes INFO BUT! : les Kita furax après la fin du Mercato 
[11:21]Revue de presse : Beye a connu un impair avec Pinault à Rennes, Puel a ravivé Nice, Sotoca prolongé à Lens ?
[10:47]OM : Greenwood a imposé sa loi et fait plier De Zerbi
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : De Zerbi a retrouvé son sauveur avant le PSG ! 

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 12:45
💬 Commenter
Roberto De Zerbi (OM)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le retour d’Emerson contre le Stade Rennais (3-0) mardi en Coupe de France est de bon augure pour l’OM avant d’affronter le PSG (dimanche, 20h45).

Roberto De Zerbi peut souffler un petit peu. Le retour d’Emerson Palmieri face au Stade Rennais (3-0) mardi en Coupe de France est une excellente nouvelle pour l’OM, à trois jours d’un rendez-vous capital contre le PSG dimanche au Parc des Princes (20h45).

L’OM gagne plus avec Emerson 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Cette saison, l’OM a remporté 67% de ses matches avec Emerson sur le terrain (16 victoires sur 24 rencontres toutes compétitions confondues). Sans lui, le bilan chute dramatiquement : seulement 25% de succès (2 victoires sur 8 rencontres). Une statistique qui souligne l’impact immédiat de l’Italo-brésilien sur le collectif marseillais.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

De Zerbi peut souffler 

Pour De Zerbi, critiqué sur le banc de l’OM, ce retour est un signal positif. La solidité défensive, la capacité à relancer proprement et l’expérience d’Emerson représentent un véritable atout face à Paris. L’Italo-brésilien pourrait bien être l’élément clé pour permettre à l’OM de tenir tête au PSG,  dans un Classique où chaque détail comptera au Parc des Princes.

OMPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG