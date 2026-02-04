OM : Longoria fait passer un message fort avant le PSG

Au lendemain d’une précieuse victoire de l’OM contre Rennes en Coupe de France, et avant le choc face au PSG, Pablo Longoria a pris la parole sur les réseaux.

Face à une période de turbulence sur et en dehors du terrain, le président de l’OM Pablo Longoria a livré un message saisissant, direct, où se croisent la franchise, la fierté et un appel à la mobilisation générale pour sauver la saison de l’OM qui sort tout juste d’une spirale étouffante, secoué par une lourde défaite à Bruges (3-0), une élimination douloureuse en Ligue des champions et un match nul rageant lors du dernier week-end face au Paris FC (2-2) alors que l’équipe menait de deux buts jusqu’à la 82e minute. Les dernières semaines ont laissé des traces : la frustration, la colère et même parfois un véritable sentiment de vide ont envahi tout le peuple olympien. Il ne s’agit pas uniquement de mauvais résultats, mais d’une crise globale qui a touché l’équipe et ses supporters en plein cœur. Longoria l’exprime d’ailleurs sans détour, sur Instagram : « Ces dernières semaines ont été lourdes. Vraiment lourdes. À Marseille, quand on touche quelque chose du doigt et qu’on le laisse s’échapper, ça fait mal. Ici plus qu’ailleurs. »

Pour les joueurs comme pour l’encadrement, la déception d’avoir déçu une ville et une communauté aussi passionnées que celle de l’OM est difficile à digérer. Le club s’est retrouvé face à ses responsabilités et à la nécessité de réagir vite. La victoire contre Rennes (3-0) a donc offert une bouffée d’oxygène, mais personne sur la Canebière ne s’en contente, à commencer par Longoria.

Pablo Longoria répond sans détour : « J’assume la responsabilité »

« Je ne veux jamais fuir cette réalité. Je l’assume», soutient l’Espagnol. Cette prise de position forte donne le ton. Pour lui, la responsabilité de la crise récente est partagée, mais pleinement endossée par la direction et le staff : « La responsabilité est la nôtre. Entièrement. »

Pourtant, le président de l’OM refuse de se cacher derrière un simple succès en Coupe. Il le martèle avec honnêteté : « Hier, contre Rennes, on a gagné. Ça ne répare rien. Mais c’était indispensable. Parce que cela rappelle une chose essentielle : quand on est ensemble, quand on accepte de se battre dans un tel contexte, on sait répondre. Le problème de l’OM n’est pas le talent. Il est là. Le défi, c’est la régularité. »

L’atmosphère du Vélodrome était électrique lors de l’accueil de Rennes, marquée par des banderoles musclées et une colère légitime après les désillusions successives. Mais au-delà de la tension, Longoria a voulu souligner un point capital : la force du soutien populaire, qui ne s’est jamais démentie même dans la tourmente. « J’ai vu les banderoles, j’ai senti la colère, elle est légitime. Mais j’ai surtout vu un stade qui pousse et qui soutient, même quand c’est dur. Ce soutien nous oblige énormément. » Le président l’avoue ouvertement : porter ce maillot, c’est supporter la pression, mais aussi savoir s’appuyer sur une ferveur unique en France. « Aujourd’hui, ce qui compte le plus, c’est l’unité. Une unité réelle, dans les faits, dans l’engagement et dans l’exigence quotidienne. Que chacun, moi le premier, puisse se regarder et se dire : j’ai tout donné. » Le rendez-vous chez le leader parisien sera un test monumental pour savoir si ce sursaut peut enfin effacer les dernières désillusions. Et ce n’est pas un hasard si Longoria a publié ce message d’unité juste avant le Classico.