À LA UNE DU 5 FéV 2026
[09:16]OL, Real Madrid Mercato : Endrick vers le PSG, Fabrizio Romano vend la mèche pour son avenir !
[09:00]RC Lens : impressionnant, Udol est relancé en équipe de France !
[08:48]Stade Rennais : ultimatum pour Beye, déjà un coup de fil à Haise ? 
[08:12]OL : Fonseca inquiet avant le FC Nantes, panique pour Endrick !
[07:45]ASSE : Zoumana Camara hors de lui avant les Verts ! 
[07:22]OM : le Mercato n’est pas terminé, Benatia va boucler un dernier dossier  avant vendredi soir ! 
[07:00]OL, Real Madrid Mercato : le PSG à fond sur Endrick, la bombe est lâchée !
[06:00]ASSE : les supporters pas emballés par le Mercato des Verts
[05:00]Real Madrid : Arbeloa divise le vestiaire merengue, ses joueurs ont de gros doutes !
[00:16]Troyes – RC Lens : Sage enrage malgré la qualification et fait une annonce forte sur Sotoca
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le Mercato n’est pas terminé, Benatia va boucler un dernier dossier  avant vendredi soir ! 

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 07:22
💬 Commenter
Medhi Benatia (OM)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le départ d’Amir Murillo (29 ans) vers Besiktas est en train de prendre forme du côté de l’OM. 

Rien n’est jamais vraiment fini à Marseille. Alors que le mercato est terminé en France dans le sens des arrivées, l’OM s’active encore en coulisses pour le départ d’Amir Murillo. Comme déjà expliqué ce jeudi, le défenseur international panaméen est tout proche de faire ses valises pour la Turquie, direction Besiktas.

Murillo très proche de Besiktas 

Selon La Provence, les discussions entre l’OM et le club stambouliote ont fortement avancé ces dernières heures. Les deux parties seraient proches d’un accord autour d’un transfert estimé à 6 millions d’euros. Dans les coulisses, plusieurs sources évoquent toutefois une autre formule. Besiktas pousserait pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à ce même montant de 6 millions d’euros. Une solution qui conviendrait également à l’OM, désireux d’alléger sa masse salariale tout en sécurisant une rentrée financière.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un dernier coup de Benatia cet hiver ?

Le dossier est désormais entré dans sa phase finale. Amir Murillo est attendu à Istanbul dans les prochaines heures afin de régler les derniers détails et passer sa visite médicale. Sauf retournement de situation, le Panaméen ne portera plus le maillot olympien après vendredi soir. Pour Mehdi Benatia, ce départ pourrait bien être la clé du dernier mouvement du mercato marseillais. Une vente, un équilibre retrouvé… et peut-être une ultime surprise à venir sur la Canebière. À l’OM, le mercato ne dort jamais.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot