La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le départ d’Amir Murillo (29 ans) vers Besiktas est en train de prendre forme du côté de l’OM.

Rien n’est jamais vraiment fini à Marseille. Alors que le mercato est terminé en France dans le sens des arrivées, l’OM s’active encore en coulisses pour le départ d’Amir Murillo. Comme déjà expliqué ce jeudi, le défenseur international panaméen est tout proche de faire ses valises pour la Turquie, direction Besiktas.

Murillo très proche de Besiktas

Selon La Provence, les discussions entre l’OM et le club stambouliote ont fortement avancé ces dernières heures. Les deux parties seraient proches d’un accord autour d’un transfert estimé à 6 millions d’euros. Dans les coulisses, plusieurs sources évoquent toutefois une autre formule. Besiktas pousserait pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à ce même montant de 6 millions d’euros. Une solution qui conviendrait également à l’OM, désireux d’alléger sa masse salariale tout en sécurisant une rentrée financière.

Un dernier coup de Benatia cet hiver ?

Le dossier est désormais entré dans sa phase finale. Amir Murillo est attendu à Istanbul dans les prochaines heures afin de régler les derniers détails et passer sa visite médicale. Sauf retournement de situation, le Panaméen ne portera plus le maillot olympien après vendredi soir. Pour Mehdi Benatia, ce départ pourrait bien être la clé du dernier mouvement du mercato marseillais. Une vente, un équilibre retrouvé… et peut-être une ultime surprise à venir sur la Canebière. À l’OM, le mercato ne dort jamais.