Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal se fait fracasser… à cause de Kylian Mbappé !

Selon un célèbre journaliste espagnol, il n’y a pas photo entre les deux stars du Real Madrid et du FC Barcelone, Kylian Mbappé et Lamine Yamal…

Mardi soir, sur la pelouse d’Albacete, Lamine Yamal a ouvert le score d’un plat du pied gauche enroulé dans le petit filet opposé. A seulement 18 ans, le prodige a déjà inscrit son 39e but sous le maillot du FC Barcelone, ce qui lui a permis de dépasser la légende Diego Maradona. Le dieu argentin, qui a porté le maillot blaugrana de 1982 à 1984, n’avait eu besoin que de 58 matches pour frapper 38 fois. Yamal, lui, en est à sa 135e rencontre officielle mais l’essentiel est qu’il soit passé devant. Bon courage, en revanche, pour dépasser l’autre dieu argentin, Lionel Messi, meilleur buteur de l’histoire du Barça avec 672 réalisations…

Les fans préfèrent Yamal à Mbappé, mais pas Edu Aguirre

Ce nouveau but confirme la très bonne passe de Lamine Yamal. Depuis le 15 janvier, la star du FC Barcelone a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 6 matches. Au total, depuis le début de la saison, il en est à 14 réalisations et 13 passes en 29 rencontres. Après un passage à vide à l’automne, il confirme qu’il est un joueur hors-normes… qui impressionne davantage les supporters qu’un Kylian Mbappé ! Dans un sondage réalisé par El Chiringuito, les plus de 12 000 votants ont ainsi estimé à 60% que Yamal était meilleur que l’attaquant du Real Madrid, qui continue pourtant d’exploser tous les compteurs de buts (37 en 30 matches cette saison). Mais sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, le journaliste pro-Real Edu Aguirre a tenu un discours qui tranche radicalement… « Mbappé est 10 fois meilleur que Lamine Yamal. Depuis qu’il est arrivé en Espagne, il est 10 fois au-dessus. On l’a vu dans les grands matchs, dans les matchs les moins importants, au quotidien. Sans Mbappé, le Real Madrid serait en Conference League. Lamine Yamal a été absent trois mois, je ne sais pas combien de matchs sans marquer en Liga, et ça n’a rien changé », s’est emporté Aguirre. Qui a donc rhabillé Lamine Yamal pour l’hiver !