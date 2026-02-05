À LA UNE DU 5 FéV 2026
[20:30]Real Madrid Mercato : la porte s’ouvre pour Rodri, Guardiola veut deux joueurs en échange !
[20:00]OL : Fonseca se paye Luis Enrique au PSG et Pierre Sage au RC Lens ! 
[19:30]RC Lens : Pierre Sage confirme que le Mercato des Sang et Or n’est pas complètement terminé !
[19:00]FC Nantes : contre l’OL, Kantari mise sur une absence d’Endrick !
[18:30]ASSE Mercato : Horneland a déjà retrouvé un banc !
[18:00]FC Nantes : content du Mercato, Kantari met un coup de pression à ses joueurs avant l’OL
[17:30]Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal se fait fracasser… à cause de Kylian Mbappé !
[17:00]LOSC : Olivier Létang dévoile les dessous d’un Mercato hivernal inattendu
[16:30]ASSE : la recrue Kanté explique son choix Sainté et son numéro de maillot
[16:00]OM : De Lange ou Rulli, qui doit garder les buts contre le PSG ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal se fait fracasser… à cause de Kylian Mbappé !

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 17:30
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Selon un célèbre journaliste espagnol, il n’y a pas photo entre les deux stars du Real Madrid et du FC Barcelone, Kylian Mbappé et Lamine Yamal…

Mardi soir, sur la pelouse d’Albacete, Lamine Yamal a ouvert le score d’un plat du pied gauche enroulé dans le petit filet opposé. A seulement 18 ans, le prodige a déjà inscrit son 39e but sous le maillot du FC Barcelone, ce qui lui a permis de dépasser la légende Diego Maradona. Le dieu argentin, qui a porté le maillot blaugrana de 1982 à 1984, n’avait eu besoin que de 58 matches pour frapper 38 fois. Yamal, lui, en est à sa 135e rencontre officielle mais l’essentiel est qu’il soit passé devant. Bon courage, en revanche, pour dépasser l’autre dieu argentin, Lionel Messi, meilleur buteur de l’histoire du Barça avec 672 réalisations…

Les fans préfèrent Yamal à Mbappé, mais pas Edu Aguirre

Ce nouveau but confirme la très bonne passe de Lamine Yamal. Depuis le 15 janvier, la star du FC Barcelone a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 6 matches. Au total, depuis le début de la saison, il en est à 14 réalisations et 13 passes en 29 rencontres. Après un passage à vide à l’automne, il confirme qu’il est un joueur hors-normes… qui impressionne davantage les supporters qu’un Kylian Mbappé ! Dans un sondage réalisé par El Chiringuito, les plus de 12 000 votants ont ainsi estimé à 60% que Yamal était meilleur que l’attaquant du Real Madrid, qui continue pourtant d’exploser tous les compteurs de buts (37 en 30 matches cette saison). Mais sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones, le journaliste pro-Real Edu Aguirre a tenu un discours qui tranche radicalement… « Mbappé est 10 fois meilleur que Lamine Yamal. Depuis qu’il est arrivé en Espagne, il est 10 fois au-dessus. On l’a vu dans les grands matchs, dans les matchs les moins importants, au quotidien. Sans Mbappé, le Real Madrid serait en Conference League. Lamine Yamal a été absent trois mois, je ne sais pas combien de matchs sans marquer en Liga, et ça n’a rien changé », s’est emporté Aguirre. Qui a donc rhabillé Lamine Yamal pour l’hiver !

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

FC BarceloneReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid