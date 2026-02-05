En ayant écarté Laval en 8es de finale de la Coupe de France (2-0), l’OL de Paulo Fonseca bat des records inattendus.

L’OL marche sur l’eau. En s’imposant face à Laval (2-0) hier en huitièmes de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a confirmé une dynamique totalement folle. Avec cette qualification en poche, l’OL porte sa série à 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Un chiffre impressionnant, presque irréel au regard des difficultés traversées par le club ces derniers mois. Et surtout, un total qui place Lyon au sommet du football hexagonal actuel.

Seul Laurent Blanc résiste

Pour mesurer la performance, il faut remonter loin. Très loin. La dernière équipe de Ligue 1 à avoir fait mieux reste le PSG de décembre 2015 à février 2016, sous Laurent Blanc, avec 16 succès d’affilée. Depuis, personne n’avait atteint un tel niveau de régularité. Mieux encore, l’OL version Fonseca fait désormais mieux que le PSG de Luis Enrique, stoppé à 10 victoires consécutives, et que le RC Lens dirigé par Pierre Sage, lui aussi bloqué à 10 cette saison. Deux références du championnat, désormais dépassées par un Lyon redevenu conquérant.

Le PSG et le RC Lens dépassés

Ce record n’est pas anodin. Il symbolise la transformation express opérée par Paulo Fonseca, qui a redonné une identité claire, une solidité collective et une confiance totale à son groupe. Lyon ne doute plus, Lyon impose son rythme, Lyon frappe fort. En quelques semaines, l’OL est passé du statut de malade chronique à celui d’équipe la plus en forme de Ligue 1. Et au passage, Fonseca peut se targuer d’avoir fait mieux que Luis Enrique et Pierre Sage. Un message fort envoyé à toute la concurrence. Lyon est de retour. Et sérieusement.