À LA UNE DU 5 FéV 2026
[00:16]Troyes – RC Lens : Sage enrage malgré la qualification et fait une annonce forte sur Sotoca
[00:00]PSG Mercato : Icardi et sa nouvelle bombe ont failli débarquer à la Juventus !
[23:05]Troyes – RC Lens : les notes des Sang et Or, qualifiés pour les quarts de la Coupe de France
[22:30]Coupe de France : Endrick délivre l’OL, l’OGC Nice miraculé face à Montpellier
[22:00]ASSE Mercato : Ekwah fait passer un message très surprenant aux supporters des Verts
[21:30]AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba
[21:00]Stade Rennais Mercato : après Fofana, Samba et Frankowski, un autre ancien du RC Lens a été visé !
[20:30]OM : Rulli ou De Lange dans les buts contre le PSG, même De Zerbi s’interroge !
[20:00]Arabie saoudite : Al-Hilal se frotte les mains pour Karim Benzema et répond à la colère de Cristiano Ronaldo
[19:30]ASSE Mercato : un milieu plein d’avenir va rejoindre les Verts… en 2028 !
Troyes – RC Lens : Sage enrage malgré la qualification et fait une annonce forte sur Sotoca

Par Fabien Chorlet - 5 Fév 2026, 00:16
Pierre Sage (RC Lens)
Voici la réaction en conférence de presse de Pierre Sage après la victoire du RC Lens contre l’ESTAC (4-2) en Coupe de France.

Le RC Lens a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant mercredi soir sur la pelouse de Troyes (4-2). Porté par un grand Florian Sotoca, auteur d’un but et de deux passes décisives, les Sang et Or ont fait la différence au retour des vestiaires.

La réaction de Pierre Sage

En conférence de presse d’après-match, Pierre Sage n’était pas totalement satisfait de la prestation des siens malgré la qualification. « Je retiens que ce match a vraiment respecté ce qu’est la Coupe de France : il y a une différence de niveau entre les deux équipes au départ et à partir du moment où l’équipe d’un niveau supérieur laisse quelques opportunités à son adversaire, il les saisit tout le temps. C’est dans ce sens que cette compétition est magnifique. Aujourd’hui, on lui a laissé beaucoup d’espoir et il l’a saisi. Je ne suis pas très satisfait de cette période-là du match (après la réduction de l’écart). Mais dans l’absolu, je ne suis pas surpris de certaines choses non plus. »

« La prestation Sotoca ? Ça peut amener les choses à évoluer »

L’entraîneur des Sang et Or s’est ensuite montré dithyrambique sur la prestation XXL réalisé par Florian Sotoca. « Je regrette de l’avoir sorti si tôt. Je suis content qu’il puisse participer à cette campagne de Coupe de France. Ça peut amener les choses à évoluer ».

