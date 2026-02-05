Troyes – RC Lens : Sage enrage malgré la qualification et fait une annonce forte sur Sotoca

Voici la réaction en conférence de presse de Pierre Sage après la victoire du RC Lens contre l’ESTAC (4-2) en Coupe de France.

Le RC Lens a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant mercredi soir sur la pelouse de Troyes (4-2). Porté par un grand Florian Sotoca, auteur d’un but et de deux passes décisives, les Sang et Or ont fait la différence au retour des vestiaires.

La réaction de Pierre Sage

En conférence de presse d’après-match, Pierre Sage n’était pas totalement satisfait de la prestation des siens malgré la qualification. « Je retiens que ce match a vraiment respecté ce qu’est la Coupe de France : il y a une différence de niveau entre les deux équipes au départ et à partir du moment où l’équipe d’un niveau supérieur laisse quelques opportunités à son adversaire, il les saisit tout le temps. C’est dans ce sens que cette compétition est magnifique. Aujourd’hui, on lui a laissé beaucoup d’espoir et il l’a saisi. Je ne suis pas très satisfait de cette période-là du match (après la réduction de l’écart). Mais dans l’absolu, je ne suis pas surpris de certaines choses non plus. »

« La prestation Sotoca ? Ça peut amener les choses à évoluer »

L’entraîneur des Sang et Or s’est ensuite montré dithyrambique sur la prestation XXL réalisé par Florian Sotoca. « Je regrette de l’avoir sorti si tôt. Je suis content qu’il puisse participer à cette campagne de Coupe de France. Ça peut amener les choses à évoluer ».