Troyes – RC Lens : les notes des Sang et Or, qualifiés pour les quarts de la Coupe de France

Au terme d’un match plaisant et riche en buts, le RC Lens s’est imposé ce mercredi soir sur la pelouse de Troyes (4-2) en huitième de finale de la Coupe de France.

Avec une équipe remaniée, le RC Lens a dominé ce mercredi soir l’ESTAC (4-2) et a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Accrochés à la pause (1-1) après une première période délicate, les Sang et Or ont vu juste avant la pause Martin Adeline (45+4e) répondre à l’ouverture du score de Florian Sotoca (41e). Efficaces devant le but au retour des vestiaires, les Lensois ont fait la différence en huit minutes grâce à un doublé d’Abdallah Sima (50e, 58e) et un but d’Andrija Bulatovic (52e). La réduction du score de Renaud Ripart après l’heure de jeu n’a rien changé

Les notes des Sang et Or

Robin Risser (6) : Malheureux sur le premier but de l’ESTAC, étant pris à contre-pied sur un tir de Martin Adeline contré par Kyllian Antonio (45+4e), et de nouveau battu après l’heure de jeu (63e), le gardien lensois a maintenu son équipe devant au score avec pas moins de six parades.

Kyllian Antonio (4) : Pas loin de marquer de la tête sur corner en début de match (18e), le jeune défenseur central lensois a connu un match compliqué. Il a d’abord contré dans son propre but la frappe de Martin Adeline (45+4e), puis a été trop attentiste sur le second but adverse (63e).

Ismaëlo Ganiou (6) : De nouveau aligné dans l’axe de la défense centrale des Sang et Or, Ismaëlo Ganiou s’est montré solide, surtout dans les duels où il a été autoritaire.

Malang Sarr (5) : Pas toujours impérial défensivement, et notamment dans les duels (0 duel remporté sur 3), l’ancien Niçois est à l’avant-dernière passe sur le but de Florian Sotoca (41e).

Saud Abdulhamid (5) : Souvent pris dans son dos par Mathys Detourbet, le Saoudien a été quelque peu en difficultés défensivement, mais s’est montré actif offensivement, étant à l’origine du but inscrit par Andrija Bulatovic (52e).

Andrija Bulatovic (6) : À l’image de son équipe, le Monténégrin a connu une première période compliquée avec de nombreuses pertes de balles et des imprécisions dans le jeu. Il s’est bien repris dans le second acte en marquant le troisième but de son équipe (52e).

Amadou Haïdara (4) : Un peu dépassé en début de match, le Malien est monté en puissance au fil de la première période, mais doit mieux faire défensivement sur le but inscrit par Martin Adeline (45+4e). Remplacé dès le retour des vestiaires par Mamadou Sangaré (46e).

Florian Sotoca (8) : C’est lui l’homme du match. Positionné dans le coeur du jeu, le capitaine sang et or du soir a été intéressant dans la construction du jeu et a été impliqué sur les quatre buts lensois. Auteur de l’ouverture du score d’une tête parfaitement placé (41e), il a ensuite délivré deux passes décisives pour Andrija Bulatovic (52e) et Abdallah Sima (58e). Remplacé par Wesley Saïd (62e).

Matthieu Udol (7) : Monsieur galette a encore marqué ! Souvent esseulé sur son couloir gauche, l’ancien Messin en a profité pour offrir deux nouvelles passes décisives sur deux centres millimétrés pour Florian Sotoca (41e), puis Abdallah Sima (50e). Seul point noir de sa prestation : il s’est trop facilement fait éliminer par Martin Adeline sur le premier but de Troyes (45+4e).

Abdallah Sima (7) : Très remuant dès les premières secondes, l’ancien Brestois n’a pas tout réussi en première période. Il a rectifié le tir au retour des vestiaires avec deux buts coup sur coup (50e, 58e). Remplacé par Allan Saint-Maximin (62e).

Rayan Fofana (3) : Aligné à la pointe de l’attaque, le jeune attaquant lensois a été très discret et peu trouvé par ses partenaires, touchant seulement 23 ballons et ne se procurant aucune occasion. Remplacé par Arthur Masuaku (81e).