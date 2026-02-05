À LA UNE DU 5 FéV 2026
[20:30]Real Madrid Mercato : la porte s’ouvre pour Rodri, Guardiola veut deux joueurs en échange !
[20:00]OL : Fonseca se paye Luis Enrique au PSG et Pierre Sage au RC Lens ! 
[19:30]RC Lens : Pierre Sage confirme que le Mercato des Sang et Or n’est pas complètement terminé !
[19:00]FC Nantes : contre l’OL, Kantari mise sur une absence d’Endrick !
[18:30]ASSE Mercato : Horneland a déjà retrouvé un banc !
[18:00]FC Nantes : content du Mercato, Kantari met un coup de pression à ses joueurs avant l’OL
[17:30]Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal se fait fracasser… à cause de Kylian Mbappé !
[17:00]LOSC : Olivier Létang dévoile les dessous d’un Mercato hivernal inattendu
[16:30]ASSE : la recrue Kanté explique son choix Sainté et son numéro de maillot
[16:00]OM : De Lange ou Rulli, qui doit garder les buts contre le PSG ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : contre l’OL, Kantari mise sur une absence d’Endrick !

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 19:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le coach du FC Nantes ne cache pas qu’Endrick sera le joueur à surveiller comme le lait sur le feu samedi pour la réception de l’OL…

Le FC Nantes, à la lutte pour son maintien en Ligue 1, a été l’un des principaux animateurs du Mercato, cet hiver. Avec l’arrivée sur le banc d’Ahmed Kantari à la place de Luis Castro, mais aussi cinq départs (Benhattab en prêt, Hong, Kwon, Lahdo et Mwanga) et sept arrivées (Machado, Cabella, Sissoko, Yousuf, Guilbert, Kaba, Sylla), le FCN a vécu une vraie révolution de palais !

En conférence de presse, Kantari s’est réjoui du travail réalisé en collaboration avec les Kita et il a aussi abordé le rendez-vous de samedi face à l’OL.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Kantari espère que le FC Nantes saura contenir Endrick

« Cette équipe lyonnaise est sur onze victoires consécutives, ça veut dire beaucoup. On en parle pas assez mais c’est la troisième défense du championnat. Elle n’a encaissé que vingt buts en Ligue 1. Ça prouve sa solidité et ça explique pourquoi elle est si performante. Elle ne marque pas juste des buts, elle défend aussi très bien », a d’abord glissé le coach nantais. Qui a bien-sûr évoqué la forme étincelante d’Endrick, déjà auteur de 5 buts depuis son arrivée à l’OL… « Lyon a un très bon entraîneur (Paulo Fonseca) qui connaît très bien le championnat, qui est peut-être l’un des meilleurs tacticiens de Ligue 1. À nous de répondre et de poser des problèmes à cette équipe lyonnaise. Ils ont une recrue vraiment qualitative (Endrick) qui peut changer leur visage offensif. On va espérer qu’il ait un petit trou d’air samedi pour qu’on puisse prendre des points contre Lyon ». Tout un programme !

FC NantesOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OL