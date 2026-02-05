FC Nantes : contre l’OL, Kantari mise sur une absence d’Endrick !

Le coach du FC Nantes ne cache pas qu’Endrick sera le joueur à surveiller comme le lait sur le feu samedi pour la réception de l’OL…

Le FC Nantes, à la lutte pour son maintien en Ligue 1, a été l’un des principaux animateurs du Mercato, cet hiver. Avec l’arrivée sur le banc d’Ahmed Kantari à la place de Luis Castro, mais aussi cinq départs (Benhattab en prêt, Hong, Kwon, Lahdo et Mwanga) et sept arrivées (Machado, Cabella, Sissoko, Yousuf, Guilbert, Kaba, Sylla), le FCN a vécu une vraie révolution de palais !

En conférence de presse, Kantari s’est réjoui du travail réalisé en collaboration avec les Kita et il a aussi abordé le rendez-vous de samedi face à l’OL.

Kantari espère que le FC Nantes saura contenir Endrick

« Cette équipe lyonnaise est sur onze victoires consécutives, ça veut dire beaucoup. On en parle pas assez mais c’est la troisième défense du championnat. Elle n’a encaissé que vingt buts en Ligue 1. Ça prouve sa solidité et ça explique pourquoi elle est si performante. Elle ne marque pas juste des buts, elle défend aussi très bien », a d’abord glissé le coach nantais. Qui a bien-sûr évoqué la forme étincelante d’Endrick, déjà auteur de 5 buts depuis son arrivée à l’OL… « Lyon a un très bon entraîneur (Paulo Fonseca) qui connaît très bien le championnat, qui est peut-être l’un des meilleurs tacticiens de Ligue 1. À nous de répondre et de poser des problèmes à cette équipe lyonnaise. Ils ont une recrue vraiment qualitative (Endrick) qui peut changer leur visage offensif. On va espérer qu’il ait un petit trou d’air samedi pour qu’on puisse prendre des points contre Lyon ». Tout un programme !