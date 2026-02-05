À LA UNE DU 5 FéV 2026
[22:00]Stade Rennais Mercato : un chèque rondelet à venir pour la famille Pinault ?
[21:30]ASSE Mercato : Kanté kiffe déjà Sainté, il aurait pu venir chez les Verts il y a deux ans !
[21:00]FC Nantes : êtes-vous convaincu par le Mercato des Canaris ?
[20:40]Coupe de France : un choc OL-RC Lens, le tirage complet des quarts de finale
[20:30]Real Madrid Mercato : la porte s’ouvre pour Rodri, Guardiola veut deux joueurs en échange !
[20:00]OL : Fonseca se paye Luis Enrique au PSG et Pierre Sage au RC Lens ! 
[19:30]RC Lens : Pierre Sage confirme que le Mercato des Sang et Or n’est pas complètement terminé !
[19:00]FC Nantes : contre l’OL, Kantari mise sur une absence d’Endrick !
[18:30]ASSE Mercato : Horneland a déjà retrouvé un banc !
[18:00]FC Nantes : content du Mercato, Kantari met un coup de pression à ses joueurs avant l’OL
FC Nantes : êtes-vous convaincu par le Mercato des Canaris ?

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 21:00
Le FC Nantes a enregistré de nombreux mouvements cet hiver. Ses dirigeants ont-ils visé juste au Mercato ? Notre rédaction en débat.

C’est toujours mieux que le Mercato estival !

« Je ne sais pas si ce Mercato permettra de sauver le FC Nantes de la relégation. Le mal était peut-être fait avec ce Mercato estival complètement raté qui a vu plusieurs cadres des Canaris s’envoler et être remplacés par des flops. Le FCN a d’ailleurs corrigé le tir en faisant partir quelques uns de ces flops dès cet hiver. Et ils ont été remplacés par des joueurs de qualité supérieur, à priori (difficile de faire pire…)

Je pense notamment à Rémy Cabella, dont l’expérience devrait faire beaucoup de bien, sur le terrain comme en dehors avec cet enthousiasme qui s’est révélé contagieux à peu près partout où le milieu offensif est passé. Après, j’avoue que les autres recrues m’emballent moins, il faudra voir. Blas ou Simon, ça aurait été joli. L’impact aurait été immédiat. Et je déplore comme beaucoup de supporters nantais que les Kita n’aient pas recruté un attaquant supplémentaire. Le besoin était pourtant clairement identifié. Le FC Nantes n’a toujours pas de vrai chef de défense non plus après le départ de Pallois. Je trouve donc qu’il ne s’est vraiment renforcé qu’au milieu. Pas sûr que ce soit judicieux. « 

Laurent HESS

Une promesse n’a pas été tenue

« Difficile de parler d’un mercato pleinement abouti du côté du FC Nantes. Certes, les Canaris ont été actifs avec huit renforts enregistrés, en incluant le retour de prêt d’Ignatius Ganago, mais l’impression reste incomplète. Car un chantier majeur n’a pas été comblé : celui de l’aile droite. Un manque pourtant identifié depuis des semaines par Ahmed Kantari, qui avait fait de ce poste une priorité absolue pour équilibrer son animation offensive.

Résultat, le FC Nantes s’est renforcé en quantité, parfois en polyvalence, mais pas totalement en cohérence, laissant planer un petit goût d’inachevé sur ce mercato hivernal. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Kita sont agacés depuis leurs bureaux parisiens, en plus des nombreux refus essuyés par des recrues potentielles lors de ce même mercato hivernal. Kantari devra se débrouiller avec les moyens du bord et il en est pleinement conscient. »

Bastien AUBERT

