L’OL a validé ce mercredi son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant 2-0 face à Laval, portée par une réalisation spectaculaire d’Endrick en fin de match. Pourtant, l’euphorie de la victoire laisse place aux interrogations : Paulo Fonseca sonne l’alarme sur la forme de son groupe, déjà éprouvé avant d’affronter Nantes.

Face à Laval, l’OL a fait le travail, mais sans briller. Les Rhodaniens ont d’abord eu du mal à poser leur jeu, affichant une fébrilité inhabituelle et un manque de fraîcheur flagrant. C’est finalement sur une inspiration géniale d’Endrick que le verrou s’est brisé, libérant à la fois l’équipe et le public. Pourtant, dans cette ambiance de qualification, la fatigue transpire : la difficulté à enchaîner les courses, la crispation au moment d’accélérer… Tout indique que le groupe paie le prix des efforts consentis ces dernières semaines.

Endrick, décisif puis touché

Buteur d’un missile qui a scellé le sort du match, Endrick s’impose comme le facteur X de cette campagne lyonnaise. Pourtant, à peine le temps de savourer qu’une inquiétude parcourt le banc lyonnais : le jeune Brésilien s’effondre, la main cramponnée à l’arrière d’une cuisse. Contracture, simple gêne ou blessure sérieuse ? Le staff retient son souffle. Bonne nouvelle, Endrick a terminé la rencontre sans boiter, mais la scène a rappelé à quel point les organismes sont fragilisés.

Paulo Fonseca tire la sonnette d’alarme

En conférence d’après-match, Paulo Fonseca n’a pas cherché à masquer son malaise : « Je suis un peu préoccupé par l’état physique de l’équipe en ce moment, mais on a gagné », admet-il, lucide. Il insiste sur l’urgence de gérer l’effectif : « On aurait pu faire d’autres changements mais, avec ce résultat, nous n’avons pas beaucoup de solutions. J’ai prévu de bouger mes plans à la mi-temps mais c’était impossible à 0-0. » Pour le coach portugais formé entre Porto, Rome et Lille, lucidité et adaptation sont de mises, alors que la rotation devient inaccessible.

Une succession de défis pour l’OL

Le calendrier s’annonce corsé. Après ce duel éprouvant, les Lyonnais devront se remobiliser dès les prochains jours, la pression de la course à la qualification européenne et l’enchaînement des rencontres ne laissent aucun répit. Avec des cadres usés et peu de profondeur, la gestion physique s’impose comme la clé des prochains rendez-vous. Impossible pour Fonseca de relâcher, alors que Lyon est encore concerné sur plusieurs fronts.

L’urgence de la récupération avant Nantes

À l’aube d’affronter le FC Nantes, tout l’enjeu sera de trouver l’équilibre entre ambition et préservation des hommes forts. Le staff lyonnais va devoir bricoler pour assurer la fraîcheur des titulaires, tout en gardant en ligne de mire l’état de joueurs comme Endrick, devenu essentiel. Dans un vestiaire sous tension, la résilience physique et mentale sera déterminante pour la suite de la saison. L’OL avance, mais chaque victoire réclame plus d’énergie : le temps presse pour recharger les batteries.