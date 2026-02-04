Sur le terrain, l’OL réalise une saison exceptionnelle. Mais dans les tribunes, les ultras pestent contre le manque de soutien des supporters.

Vainqueur de ses dix derniers matches toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais peut voir la vie en rose. Revenu à hauteur de l’OM (3e), en Ligue 1, il peut envisager un onzième succès de rang, ce soir, face à Laval en 8es de finale de la Coupe de France. Mais si c’est le cas, ce sera dans un Groupama Stadium a moitié vide puisqu’à peine 16.000 billets avaient été vendus hier. Et cela a eu le don d’énerver les Bad Gones, qui regrettent le manque d’investissement des supporters lyonnais. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, ils ont écrit :

« Quand on se souvient où notre club en était le 1er juillet… »

« Cette même équipe réalise une saison incroyable quand on se souvient où notre club en était le 1er juillet dernier, dans une compétition où nous pouvons objectivement avoir des ambitions. Alors que les parcages extérieurs sont pleins à chaque déplacement, en France comme en Europe, il serait vraiment regrettable que notre stade soit aux trois quarts vide mercredi soir, surtout aux tarifs affichés par le club. Lyonnais, ce n’est pas une affiche que tu viens voir demain soir à 20h30, c’est ton équipe. TOUS AU STADE ! »

Les supporters lyonnais auront-ils entendu cet appel au peuple ? Réponse ce soir sur les coups de 20h30. En championnat, l’OL ne manque pas de soutien puisqu’il affiche la deuxième affluence moyenne avec plus de 50.000 spectateurs…