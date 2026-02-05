La lourde défaite face à l’OM (0-3) mardi en Coupe de France a remis Habib Beye sur l’a sellette du Stade Rennais, où le numéro de Franck Haise tourne toujours.

La croise est ouverte au Stade Rennais. Corrigé par l’OM (0-3) mardi en 8es de finale de la Coupe de France, le club breton bout de l’intérieur. Une défaite lourde, sans révolte, qui a remis Habib Beye sur la sellette. En interne, les doutes s’accumulent, les tensions ressortent… et un nom continue de hanter les couloirs du Roazhon Park : Franck Haise.

Calendrier compliqué en prime (déplacement à Lens, réception du PSG), donc gros test pour l'effectif et le staff

Le RC Lens et le PSG en juges de paix ?

Selon Romain Molina, un ultimatum pourrait être fixé à Beye après les deux prochains rendez-vous du Stade Rennais. Un calendrier aussi brutal que révélateur avec un déplacement périlleux à Lens ce samedi, puis la réception du PSG le vendredi 13 février. Deux chocs pour juger, peut-être définitivement, la capacité du staff actuel à redresser la barre. « Situation très tendue au Stade Rennais puisque les frustrations/rancoeurs/luttes internes sortent comme d’habitude à la moindre mauvaise série. Calendrier compliqué en prime (déplacement à Lens, réception du PSG), donc gros test pour l’effectif et le staff », explique Molina. Un constat froid, mais lucide. Sur le terrain, le contenu inquiète autant que les résultats. Les prestations face à l’AS Monaco puis l’OM ont laissé une impression de vide, de manque d’idées et de maîtrise.

Haise jamais très loin du Stade Rennais…

De quoi accélérer les réflexions en haut lieu. Déjà, un scénario commence à circuler. Julien Lechevestrier, journaliste à La Voix du Nord, évoque un possible retour de flamme autour de Franck Haise. Un dossier qui passerait par Arnaud Pouille, dirigeant rennais ayant collaboré avec lui au RC Lens. « Au moins Arnaud Pouille a le numéro de téléphone de Franck Haise… Car là, avec les deux purges dans le jeu proposées par Habib Beye contre Monaco et Marseille… » Rien n’est acté, mais les signaux sont clairs. Habib Beye joue très gros : deux matchs pour sauver sa tête, dans un climat déjà explosif. Et pendant ce temps, au Stade Rennais, certains ont déjà le doigt posé sur le bouton appel. Haise n’est jamais bien loin.